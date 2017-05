Fratelli di Crozza, tutti i video. Finale di stagione con il 4,4% di share

Finale di stagione per "Fratelli di Crozza". L'ultima puntata della stagione primaverile , andata in onda ieri, venerdì 26 maggio, su NOVE, è stata seguita da 1.008.000 spettatori per uno share del 4,4%. NOVE è stato il 6° canale nazionale durante la messa in onda del programma. Lo show chiude con una media del 4,5% di share e oltre 1,2 milioni di telespettatori. “Fratelli di Crozza” ha raggiunto picchi di oltre 2.000.000 di telespettatori con il 7,7% di share. Da marzo ad oggi il prime time di NOVE è salito all’ 1,81% di share, crescendo del +113% rispetto allo scorso anno e del +31% rispetto a gennaio-febbraio 2017.

Ecco la clip di Crozza/De Luca che si lamenta dei ristoratori campani: “Beethoven ci sentiva benissimo, finché non ha fatto l’errore di passare davanti ad un bar di Salerno. La musica che mettono questi cafoni per attirare la clientela è così alta che puoi sentire il battito del cuore del cantante. Per prendere il cliente questi imbecilli trogloditi arrivano persino a sparargli freccette intrise di curaro con la cerbottana…”, nel corso dell’ultima puntata della stagione primaverile di Fratelli di Crozza su Nove.

Fratelli di Crozza: De Luca sui ristoratori cafoni della campania - VIDEO 1



Ecco la clip di Beppe Grillo in versione francescana che predica ai suoi di perseguire il valore della povertà, peccato solo per alcune telefonate personali che interrompono l’omelia: “Come non hanno tagliato il prato?!? Ma devi dire a Ambuto, Obasi e a Badele che intorno alla sorella piscina il fratello prato deve essere rasato a livello del cugino marmo”, nel corso dell’ultima puntata della stagione primaverile di Fratelli di Crozza su Nove.

Fratelli di Crozza: Beppe Grillo in versione francescana - VIDEO 2

Ecco la clip dell’intervista doppia di Crozza/Michele Emiliano e Crozza/Flavio Briatore a confronto sulla Regione Puglia, nel corso dell’ultima puntata della stagione primaverile di Fratelli di Crozza su Nove.

Fratelli di Crozza: intervista doppia, Emiliano e Briatore - VIDEO 3