Freccero lascia la direzione di Rai2: “Pronta la foto ovale per la mia lapide"

Debutta in prima serata il palinsesto autunnale di Rai 2 creato da Carlo Freccero. Sarà, come scrive Italia Oggi, un debutto con il sapore dell’addio perché allo stato attuale delle cose il contratto di Freccero scade a novembre e non sarà rinnovato. È probabile che il nuovo governo prenda delle scelte in controtendenza con quelle del vecchio esecutivo. Dunque rimane concreta l’ipotesi di un maxi rimpasto nelle poltrone Rai. Fra le novità di Freccero, nel nuovo palinsesto di Rai 2, troviamo il ritorno dell’intramontabile Renzo Arbore con due puntate del suo nuovo programma; ma anche la messa in onda di tre commedie (come si faceva una volta) con Vincenzo Salemme. Verso fine settembre, cioè in questo periodo, Freccero consegnerà all’Ad Salini, un ‘palinsesto bozza’ per il periodo gennaio-maggio 2020 per puro spirito di servizio e successivamente lascerà viale Mazzini. "Lascio un’eredità televisiva. Poi sara' il prossimo direttore di Raidue a decidere cosa farne".

RAI: FRECCERO, 'MI SONO DIVERTITO, ORA PRONTA FOTO OVALE PER MIA LAPIDE'



"Vado via allo scadere del contratto, il 28 o il 29 novembre. Lo confermo. Mi dispiace perché dicembre è ancora un mese dove ci sono delle cose importanti. Mi sono divertito, la mia Rai2 non è in crisi ma è ora di fare una bella fotografia ovale per la mia lapide al cimitero". Lo dice ridendo e con ironia Carlo Freccero, direttore di Rai2, il cui contratto scade alla fine di novembre e per legge non potrà essere rinnovato. Freccero parla a margine della presentazione di 'Bangla', il film coprodotto da Fandango e Timvision, che andrà in prima serata su Rai2 il prossimo 8 ottobre, e dice: "Siamo in leggero ritardo con la partenza del palinsesto, sono produzioni faticose. Poi ci sono le due puntate di Arbore che deve fare e che non posso annunciare perché c'è un patto fra noi due e tre commedie di Salemme in diretta, ma con un linguaggio televisivo. Fazio partirà il 29 mentre Il Collegio il 22". A chi gli chiede che farà dopo, Freccero risponde sorridendo: "Chi lo sa? lo dirò dopo. Il bilancio lo farò alla fine, mi sembra più corretto - dice - E' chiaro che conto molto su questo nuovo prime time, sarei deluso se non andasse bene come immagino. Ma parlerò alla fine di novembre, quando andò via. Il mio successore? Lo deciderà Salini", conclude.