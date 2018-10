Fs, ad Angelo Bonerba Direzione Centrale Media

Nuova struttura di comunicazione al gruppo Ferrovie dello Stato. La riorganizzazione non prevede più una direzione centrale Brand Strategy e Comunicazione, ruolo ricoperto fino a pochi giorni fa da Carlotta Ventura ma un’area Direzione Centrale Media, affidata a Angelo Bonerba. Si tratta di una direzione che aggrega tutti i rapporti con i media e la comunicazione.

Angelo Bonerba è un manager che ha iniziato la carriera nel 2001 a Bonaparte 48 per passare dopo 5 anni a Livolsi & Partners come responsabile di clienti istituzionali e finanziari. Dal 2009 al 2015 in Federmeccanica come media advisor, negli ultimi tre anni è stato responsabile della comunicazione e delle relazioni istituzionali della Banca Popolare di Bari.