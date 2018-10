Ftth Open Fiber, parte commercializzazione a Beinasco, Moncalieri e Nichelino

Ftth Open Fiber, parte commercializzazione nei comuni di Beinasco, Moncalieri e Nichelino

Da oggi anche i cittadini, gli Enti e le imprese di Beinasco, Moncalieri e Nichelino potranno beneficiare dei vantaggi della nuova infrastruttura di Open Fiber: è stata aperta la commercializzazione dei servizi FTTH per le prime 24 mila abitazioni e uffici pubblici e privati dei tre comuni dell’hinterland di Torino, che avranno quindi l’opportunità di connettersi ad una rete veloce, sicura e a prova di futuro. Il piano prevede che circa 40mila unità immobiliari dei comuni di Beinasco, Moncalieri e Nichelino saranno raggiunte dalla fibra ultraveloce di Open Fiber. La società guidata da Elisabetta Ripa sta cablando l’area metropolitana di Torino in modalità FTTH (Fiber To The Home), portando quindi direttamente a casa o in ufficio un’infrastruttura capace di supportare velocità di trasmissione di 1 Gbps (fino a 1 Gigabit al secondo), consentendo così il massimo delle performance. Il piano di Open Fiber per i comuni cintura di Torino prevede un investimento totale di oltre 35 milioni di euro, di cui circa 14 solo per Beinasco, Moncalieri e Nichelino.

Ftth Open Fiber, parte commercializzazione nei comuni di Beinasco, Moncalieri e Nichelino. Saranno stesi complessivamente oltre 22mila chilometri di fibra ottica

I servizi di Open Fiber sono già disponibili per 3mila unità immobiliari di Beinasco e per circa diecimila e cinquecento abitazioni e imprese di Moncalieri e Nichelino; saranno stesi complessivamente oltre 22mila chilometri di fibra ottica. L’obiettivo dell’azienda è realizzare una rete a banda ultra larga quanto più pervasiva ed efficiente possibile, che favorisca il recupero di competitività del “sistema Paese” e, in particolare, l'evoluzione verso “Industria 4.0”. I vantaggi della fibra ultraveloce saranno evidenti per tutti i cittadini, e si estenderanno ad ambiti come lo streaming online, il tele-lavoro, l’e-commerce e l’accesso ai servizi avanzati della P.A. Vodafone e Wind Tre sono le aziende che per prime hanno commercializzato servizi su fibra Open Fiber per i comuni di Beinasco, Moncalieri e Nichelino. Nei prossimi mesi altri operatori nostri partner si aggiungeranno a Vodafone e Wind Tre.