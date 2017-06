Fulvio Rossi confermato presidente CSR Manager Network

Fulvio Rossi guiderà nuovamente, per il prossimi triennio, il CSR Manager Network, l’associazione italiana che in undici anni di attività è cresciuta fino a contare oltre 120 iscritti, professionisti che si dedicano a strategie e progetti socio-ambientali e di sostenibilità, presenti in ogni organizzazione, dalle imprese agli enti no profit, dalla consulenza alla PA.

Milanese, 58 anni, laurea in Economia Politica all’Università Luigi Bocconi, dopo esperienze in Hay Group, in Centro Studi Confindustria e in GRTN, Fulvio Rossi ha iniziato a seguire i temi di Corporate Social Responsibility da oltre un decennio, ricoprendo dal 2006 il ruolo di Responsabile CSR in Terna S.p.A..

Socio del CSR Manager Network dal 2007, componente del Consiglio Direttivo dal settembre 2008, ne diviene il Presidente nel 2012, rieletto prima nel 2014 e poi oggi, a giugno 2017.

“Sono onorato di essere stato scelto per rappresentare i professionisti che si riconoscono nel CSR Manager Network: l’evoluzione del nostro mestiere si gioca soprattutto dentro alle organizzazioni, dove occorre consolidare il ruolo dello sviluppo sostenibile e stimolare lo scambio tra funzioni aziendali, creando una sempre maggiore compenetrazione nelle strategie di business” – commenta Fulvio Rossi –. “Per il nuovo mandato ci poniamo l’obiettivo di continuare a superare le frontiere, sviluppando reti globali tra esperti della CSR, e di uscire dai confini della singola professione, ampliando le alleanze e le collaborazioni con altri ambiti professionali.” Fulvio Rossi in un video di 1 minuto qui http://bit.ly/2sGwKEE

Il Consiglio Direttivo eletto vede confermati rappresentanti di organizzazioni all’avanguardia nel campo della CSR - da Autogrill a Costa Crociere, da ENEL a Diadora e Avanzi – con anche due nuovi ingressi: Eleonora Rizzuto di Bulgari e Rossella Sobrero di Koinética.

La governance del CSR Manager Network a giugno 2017 si configura come segue.

Consiglio Direttivo: Davide Dal Maso (Avanzi), Silvio De Girolamo (Autogrill), Susanna Galli (Diadora), Stefania Lallai (Costa Crociere), Manuela Macchi, Marina Migliorato (Enel), Rossella Sobrero (Koinetica), Eleonora Rizzuto (Bulgari). Direttore Scientifico: Mario Molteni. Segretario Generale: Stefania Bertolini