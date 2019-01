Gay.it cambia logo e payoff, rinnova il sito e aumenta la produzione di video

Gay.it ripensa la sua impronta editoriale e per l’occasione lancia un rinnovamento del sito oltre ad adottare un nuovo logo e pay off. Il restyling arriva a tre anni dall’ultimo cambiamento di look e dopo un anno di crescita, con il traffico in aumento del 20% anno su anno, oltre 1 milione di utenti unici mese (dati Analytics) e 200.000 euro di raccolta pubblicitari.

La pubblicità è gestita ad oggi internamente anche se il sito sta vagliando proposte da diverse concessionarie per esternalizzare il servizio.

A livello di contenuto è prevista un’accelerazione nella produzione di video originali grazie alla collaborazione con influencer già partner del media.

Fonte: Engage