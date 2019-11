Gedi, si dimette il consigliere Elisabetta Oliveri

GEDI: SI DIMETTE CONSIGLIERE OLIVERI

L'ingegnere Elisabetta Oliveri, consigliere non esecutivo indipendente, nonché presidente del Comitato controllo e rischi e lead independent director del gruppo Gedi ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione per motivi di natura personale.

Al momento delle sue dimissioni, si legge in una nota del gruppo editoriale, Oliveri non risulta detenere azioni della società. In linea con la politica di remunerazione adottata dal gruppo, non sono previsti indennità o altri benefici a seguito della cessazione della carica. Nella nota, Gedi esprime gratitudine all'ingegnere "per l'attività svolta e l'impegno profuso nell'esercizio delle sue funzioni".