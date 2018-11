Gelsia rinnova la collaborazione con il Gruppo DigiTouch

Gelsia, società attiva sul territorio nella vendita di gas metano e di energia elettrica, ha rinnovato la fiducia nel Gruppo DigiTouch, società quotata sul mercato AIM Italia e specializzata nel Mar-Tech, che dallo scorso anno cura un progetto integrato di comunicazione online a supporto del sito mygelsia.it volto a rafforzare il posizionamento del brand come società di riferimento nel settore utilities e ad allargarne il bacino di utenza.

Il Gruppo introdurrà nuove attività nel progetto oltre a dare continuità a quelle iniziate lo scorso anno, che riguardano la strategia SEO On Page e di Social Media Management e Social Adv curata da Optimized Group, agenzia specializzata nei servizi di SEO, Content Marketing, Analytics e CRO, e la pianificazione online sui motori di ricerca realizzata da DigiTouch Agency.

Le novità introdotte nella strategia SEO e Social hanno a fattor comune il focus sul rafforzamento dell’autorevolezza del brand sui motori di ricerca e sull’incremento ulteriore della visibilità di Gelsia a livello locale.

Con il cambiamento dell’industry delle commodity, successivo alla liberalizzazione del mercato energetico, gli utenti effettuano sempre più ricerche su Google in merito alle offerte di luce e gas. “Presidiare la SERP” significa per Gelsia riuscire a conquistare nuove fette di mercato.

Con questo obiettivo il Gruppo ha implementato, fra l’altro, un’attività di ottimizzazione dell’account Google Analytics del sito mygelsia.it che permette di rendere più attendibili i dati su cui viene costruita la strategia SEO e di portare un efficientamento dalla strategia stessa.

Nell’ambito della strategia di presidio dei social media, si aggiungono con il rinnovo l’introduzione di nuovi formati grafici che offrono una migliore fruizione da mobile e l’ampliamento dei contenuti a tema risparmio e sostenibilità.

«Alla luce dei risultati positivi portati nel primo anno di collaborazione dal Gruppo DigiTouch e dell’ottima relazione che si è creata tra le nostre realtà, abbiamo voluto rinnovare la fiducia e dare spazio all’arricchimento del progetto con le nuove proposte presentate dal Gruppo. Lo spirito propositivo e l’attenzione dedicata al monitoraggio, all’analisi e all’ottimizzazione delle attività sono per noi significativi dell’impegno che il Gruppo dedica alla nostra azienda e siamo felici di poter proseguire a lavorare insieme», commenta Roberta Alfieri, Direttore Commerciale di Gelsia.

«Sentire come nostri gli obiettivi di Gelsia ci permette di contare su un team affiatato che valorizza le sinergie interne per mettere a disposizione del cliente le proprie specialities, armonizzate in un progetto integrato a livello digital. SEO, Social e Adv lavorano su aspetti complementari della comunicazione, che tuttavia hanno diversi punti di contatto. Siamo lieti della fiducia che Gelsia ci ha rinnovato e felici di poter essere al loro fianco per supportarli con la nostra expertise nel mondo digitale, su un mercato altamente concorrenziale come quello energetico», dichiara Paolo Mardegan, CEO del Gruppo DigiTouch.