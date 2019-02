Gerardo Greco umiliato e offeso: Rete4 lo fa fuori e richiama Del Debbio

Rete4 allontana definitivamente Gerardo Greco e si riprende Paolo Del Debbio. Questa la summa della vicenda che vede fallire - come ampiamente predetto da affaritaliani fin da subito - il tentato restyling della rete Mediaset che, dopo il 4 marzo e l'insuccesso di Forza Italia a favore di Lega e m5s, pensava di ribaltare la situazione cambiando radicalmente il piglio dell'informazione.

Peccato però che l'informazione di Rete4 partisse populista fin dagli albori - leggi Emilio Fede pro Silvio Berlusconi - e che quindi il target di riferimento fosse per l'appunto quello populista oggi declinato in "sovranista". Dopo anni di giornalismi strillato e di pancia, che tanto piaceva ai telespettatori della rete, l'aplomb inglese, l'approccio pacato e riflessivo e le grisaglie di Greco non soltanto non hanno conquistato nuovi pubblici ma hanno respinto - incolpevolmente da parte dell'ex direttore del Giornale Radio Rai - anche parte di quello già consolidato.

E così, dopo la chiusura della sua trasmissione del giovedì sera W L'Italia - Oggi e Domani, ecco che il giornalista viene senza mezzi termini esautorato anche dalla direzione del Tg4 sostituito da Rosanna Ragusa. Il divorzio non sarà indolore, visto che Greco - giustamente - si sente danneggiato nella propria immagine, e bisogna vedere se le due parti in causa - lui e Mediaset, insomma - riusciranno a raggiungere un accordo amichevole o se il tutto finirà in tribunale.

Intanto, dal 7 marzo, in prima serata, Paolo Del Debbio - allontanato anche'egli neanche troppo graziosamente mesi fa dopo anni e anni di onorato servizio - viene richiamato all'ovile e si riprende lo spazio del giovedì che portava una cospicua media di ascolto alla rete, la quale fa dietro front e torna alla sua veste più consona. Giusto in tempo per le Elezioni Europee e in vista del trionfo annunciato di Matteo Salvini e della Lega.