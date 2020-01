Gianluca Comin, nuovo libro "Comunicazione integrata e reputation management"

Rispondere alle evoluzioni della società, dei consumatori e delle imprese attraverso l’utilizzo di nuove strategie e strumenti di comunicazione. Sono questi gli obiettivi del nuovo libro a cura di Gianluca Comin “Comunicazione integrata e reputation management”, realizzato con la partecipazione di professionisti della comunicazione.

Il volume, edito da Luiss University Press, è introdotto dalla prefazione di Paolo Boccardelli, Dean della LUISS Business School ed è in vendita da oggi nelle principali librerie e online.

“Comunicazione integrata e reputation management” offre un’analisi dell’evoluzione che è avvenuta nell’ambito della Comunicazione Corporate e che ha portato a un lento ma inarrestabile processo di innovazione dei canali, rendendo sempre più complessa la gestione della comunicazione. La stessa evoluzione ha innescato la necessità per le imprese di adottare un approccio orientato al cosiddetto e-business, per affrontare processi e sistemi di comunicazione.

Roma 17h30

Presentazione del libro 'Comunicazione integrata e Reputation Management' a cura di Gianluca Comin. Interverranno Gianluca Comin, autore del libro, Mario Sechi, direttore AGI, Filippo Sensi, già Portavoce del Presidente del Consiglio dei Ministri e Fabrizio Palermo, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Cassa depositi e prestiti. Centro Studi Americani

Alla stesura del volume hanno contribuito anche numerosi esperti del settore, che hanno partecipato alla realizzazione dei contenuti portando le loro testimonianze e presentando esperienze aziendali in cui sono stati direttamente coinvolti nel proprio percorso di carriera.

“Nello scenario attuale, sono profondamente cambiate le leve per la gestione della comunicazione, della reputazione, e più in generale per il successo dell’impresa. È pertanto fondamentale continuare a formarsi, per interpretare le evoluzioni e mettere in atto strategie di successo” - ha dichiarato l’autore Gianluca Comin – “Questo manuale intende fornire un insieme strutturato di conoscenze e competenze chiave, che possano favorire la gestione della comunicazione in maniera strategica non solo ai professionisti della comunicazione, ma anche ai manager e leader d’azienda per realizzare progetti di successo”.

Gianluca Comin insegna Strategie di Comunicazione e Tecniche pubblicitarie presso la Facoltà di Economia e Management della Luiss e dirige l’Executive Program in Corporate Communication della Luiss Business School. È autore di 2030, La tempesta perfetta, edito da Rizzoli nel 2012 e L’impresa oltre la crisi, edito da Marsilio nel 2016. Nel 2014 ha fondato Comin & Partners, società di consulenza strategica di comunicazione e lobbying con sede a Roma e Milano, di cui è Presidente. In precedenza, Comin è stato per dodici anni alla guida della Direzione Relazione Esterne del Gruppo Enel e in precedenza in Telecom Italia e Montedison, ha presieduto per due mandati la Ferpi - Federazione Relazioni Pubbliche Italiana. Rappresenta il Ministero dei Beni Culturali nel Consiglio di Amministrazione de La Biennale di Venezia.

Il libro è già acquistabile sul sito della Luiss University Press, sul sito di Ibs e quello di Amazon.