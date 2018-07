Gianni Riotta fa decollare i followers dell'Ambasciata russa in Italia

Partiamo, come sempre, dalla notizia.

L’account dell’Ambasciata russa in Italia ha fatto in questi giorni un clamoroso balzo su twitter e in pochissimo tempo è giunto a ben 10.000 followers.

Ecco il twitter di pochi giorni fa dell’Ambasciata stessa:

“Siamo in 10000!! Secondo alcuni esperti, siete tutti i #russiantroll inventati da qualche azienda di San Pietroburgo....ma per noi siete più che reali! Grazie per tutto, amici!”.

Twitter misterioso e incomprensibile, se non si conosce il gustoso antefatto.

Gianni Riotta è un giornalista molto chic, a volte radical chic, certamente non populista e né tantomeno sovranista. Ha fatto e fa della sua frequentazione e dimestichezza con gli Usa il suo marchio di fabbrica, il suo brand per così dire.

Riotta è un giornalista internazionalista e quindi non gli aggradano, populisti, sovranisti e “democrazie forti”, lui le democrazie, le vuole deboli, molto deboli, in modo che non siano efficaci nel governo di una società e producano quel giusto mix di caos e improvvisazione che poi ha condotto, ad esempio, l’Italia sull’orlo del baratro.

Da quanto si apprende Riotta ha recentemente fatto un viaggio a Mosca per i mondiali perché si occupa di molte cose, tra cui di calcio (allenava la squadretta di quartiere del figlio a New York, i Blue Lions). Solo che la passione per la scrittura l’ha tradito ed ha vergato tempo fa un twitter con quella che sembra proprio una fake news, una di quelle che fa rizzare i capelli alla Boldrini, e cioè che la Corte Suprema russa aveva dato autorizzazione alla Polizia di sequestrare i cellulari dei tifosi che scrivevano critiche su twitter contro Putin.

Al che l’Ambasciata russa in Italia ha prontamente risposto:

“Egregio Dott. Riotta, Le chiediamo gentilmente di fornirci il fonte ufficiale del Suo messaggio. Preferibilmente sul sito della Corte Suprema della Federazione Russa. Altrimenti è una provocazione e una #fakenews. Grazie.”

La diatriba è continuata con Riotta che si arrampicava sugli specchi -citando fonti non ufficiali come il Moscow Times- e l’Ambasciata che glielo faceva giustamente notare, insieme al fatto che l’ordinanza della Corte russa si riferisce al sequestro del cellulare a sospetti terroristi e non certo a chi critica Putin. C’è una bella differenza, ed un giornalista esperto come Riotta lo dovrebbe sapere bene.

E qui ci raccordiamo con la notizia: a seguito di questo gustoso intercalare l’account dell’Ambasciata russa in Italia è appunto decollato, puntando le stelle; un effetto collaterale dell’anti populista Riotta a cui va il ringraziamento dei Russi, dei populisti, dei sovranisti e di chi, semplicemente, apprezza (perché no?) la politica di Vladimir Putin.

Non mancano anche delle simpatiche sfumature di quel complottismo che Riotta, a parole, dice di combattere e così scopriamo che il giornalista crede (Fbi? Cia? Spectre?) che ci sia addirittura una non meglio “fabbrica di troll russi” e ne cita l’indirizzo completo: “al 55 di via Savushkina, San Pietroburgo”.

E da qui la risposta ironica dell’Ambasciata Russa in Italia sui troll russi di San Pietroburgo.

Ah, un particolare: Gianni Riotta è membro della Commissione europea per la lotta alle fake news…