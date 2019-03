Rcs comincia l'anno con il piede giusto. Già perché secondo gli ultimi dati Ads relativi alle vendite di gennaio, il Corriere della Sera ha battuto ancora Repubblica in edicola. Il quotidiano di via Solferino ha infatti venduto 288.235 copie, ben 50 mila in più rispetto al giornale controllato dalla famiglia De Benedetti (231.387).

