Giornalisti, è morto Vittorio Zucconi. Era malato da tempo

E' morto il giornalista e scrittore Vittorio Zucconi. L'annuncio è comparso sul sito de La Repubblica, quotidiano col quale collaborava da oltre trent'anni come corrispondente dagli Stati Uniti. Zucconi, nato a Bastiglia (Modena) 74 anni fa sposato con due figli, era malato da tempo. Ha iniziato la sua carriera come cronista di nera al quotidiano La Notte di Milano per poi approdare a La Stampa, al Corriere della Sera e a Repubblica dove da metà degli anni ottanta è corrispondente da Washington. E' stato anche deputato nelle liste della Democrazia Cristiana mentre nella sua attività di scrittore ha pubblicato 20 libri, l'ultimo "Il lato fresco del cuscino" l'anno scorso per Feltrinelli.