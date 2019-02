Giovanni Floris denunciato dal Codacons per induzione al gioco d'azzardo

Il Codacons ha denunciato Giovanni Floris, conduttore di DiMartedì in onda su La7, per induzione al gioco d'azzardo. Ma com'è accaduto? Lo si apprende leggendo il sito del Codacons stesso (clicca qui per leggere), perché i giornali o telegiornali non ne parlano.

Leggiamo: "Il giornalista Giovanni Floris finisce denunciato alla Procura della Repubblica per la fattispecie di induzione al gioco d’azzardo. A presentare l’esposto il Codacons, a seguito di un servizio trasmesso nella puntata di ieri del programma di La7 DiMartedì. Nel corso della trasmissione Giovanni Floris ha proposto un servizio sulle modalità per aggirare i paletti fissati dalla misura governativa in tema di reddito di cittadinanza, in particolare illustrando le possibilità per eludere il divieto di utilizzo del sussidio per il gioco d’azzardo – spiega il codacons nell’esposto – nel filmato sarebbe stato illustrato come, tramite un escamotage tra carte di credito, sia possibile aggirare il divieto di utilizzo del sussidio, mostrando i vari passaggi da compiere per arrivare all’acquisto di un gratta & vinci con i soldi della sovvenzione governativa. quanto riportato nel filmato non solo è contrario a quanto imposto dal vicepremier Luigi Di Maio che, nei giorni scorsi, aveva tuonato contro la diffusione in tv di informazioni sulle modalità di raggiro delle norme sul reddito di cittadinanza, ma avrebbe di fatto agevolato l’utilizzo del sussidio in favore del gioco d’azzardo".

E ancora: "Il video potrebbe essersi quindi tradotto in una sorta di induzione a eludere e raggirare le norme sul reddito di cittadinanza con una possibile frode ai danni dello stato e un danno economico evidente ed elevatissimo per la collettività – prosegue l’associazione – per tale motivo abbiamo deciso di chiedere alla procura di roma se la decisione di Floris di trasmettere il servizio in questione possa configurare l’induzione al gioco d’azzardo o una qualsiasi forma di favoreggiamento a delinquere. Chiediamo inoltre a La7, rete che da sempre si batte contro la ludopatia e il gioco d’azzardo, di sospendere Floris per il grave comportamento di ieri".