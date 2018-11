Gitto Battaglia 22 è nata. Due tra i più famosi direttori creativi italiani...

E' nato Gitto Battaglia 22, uno studio fondato da due tra i più famosi direttori creativi Italiani: Vicky Gitto, attuale Presidente dell’Art Directors Club e past Chief Creative Officer e Presidente di Y&R Italia insieme a Roberto Battaglia, ex Founding Partner, Presidente e Executive Creative Director di Grey United. La sede è nel centro di Milano (Viale Luigi Majno 12). “Crediamo nell’importanza per il mercato di concentrarci nuovamente sulla visione e costruzione della marca attraverso l’amplificazione dei valori che la rappresentano, crediamo che nell’ultimo decennio ci si sia soffermati troppo a parlare di servizi utili ma che non sono il cuore di questo business”, fanno sapere i fondatori.





Gitto Battaglia 22 punta su tre asset: consulenza strategico creativa, innovation e technology, produzione di contenuti in real time. “Abbiamo deciso di accogliere un’esigenza che è arrivata forte direttamente dal mercato. In questi mesi sia io che Roberto siamo più volte stati contattati da importanti aziende, in Italia e all’estero, alla ricerca di un’attenzione particolare, direi “tailor made” sviluppata attraverso un contatto diretto tra decision maker aziendale e partner creativo, senza interlocuzioni intermedie che diluiscono la forza della relazione e quindi del risultato”.

I“Molti ci chiedono il perché del 22. Non rappresenta il numero civico. In numerologia il 22 è un numero Maestro considerato infatti il numero della creazione, il numero di tutto ciò che da un progetto praticamente impossibile viene trasformato in un progetto concreto” concludono Vicky Gitto e Roberto Battaglia.