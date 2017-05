Giulia Ripa Buschetti di Meana è la nuova Location Manager di car2go Torino

Cambio di Location Manager per car2go a Torino: Giulia Ripa Buschetti di Meana è la nuova responsabile delle attività della società leader mondiale nel campo del car sharing a flusso libero nella città della Mole.

Con una importante esperienza nel campo dei Public Affairs maturata sia in Italia che all’estero, Giulia Ripa Buschetti di Meana è da sempre attiva in ambiti legati alla sostenibilità e all’ambiente.



Giulia arriva giusto in tempo per festeggiare il secondo anniversario di car2go a Torino, dove il servizio è stato lanciato nel 2015 ed oggi conta più di 40.000 iscritti. Inoltre, a conferma del successo del servizio anche a livello nazionale, car2go ha recentemente raggiunto il traguardo dei 350.000 utenti in Italia.