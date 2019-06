Gli editori contro Google: "I ricavi generati da Google News non ci arrivano"

Google ha guadagnato 4,7 miliardi di dollari nel 2018 rilanciando le notizie più popolari degli altri siti di news. Lo rileva uno studio di News Media Alliance, che raggruppa editori statunitensi e canadesi, compreso il New York Times, ed altre associazioni internazionali del settore come Wan-Ifra (Associazione mondiale carta stampata), definendo la stima prudente. Le notizie rappresentano tra il 16% e il 40% dei clic di Mountain View, secondo lo studio, e i ricavi di Google derivanti dalla distribuzione di news è inferiore di soli 400 milioni di dollari rispetto ai 5,1 miliardi guadagnati dell'intera industria Usa con la pubblicità digitale nel 2018. Google News è cresciuta in modo esponenziale nell'ultimo decennio. Se nel 2009 vantava 24 milioni di visitatori mensili, meno della metà di Cnn o New York Times, nel 2018 ne ha raggiunti quota 150.000, doppiano Cnn e Nyt. Tra gennaio 2017 e gennaio 2018 il traffico da Google verso i siti di informazione è aumentato del 25% a circa 1,6 miliardi di clic a settimana.

Sebbene piattaforme come Facebook e Google abbiano "meravigliosi sistemi di distribuzione", i ricavi che generano non arrivano agli editori, denuncia David Chavern, presidente della News Media Alliance. "Devono semplicemente lavorare con noi per costruire un futuro digitale sostenibile per le news ma non vogliono farlo", ha aggiunto, reclamando il riconoscimento delle royalties agli editori. Google ha contestato lo studio. "Ogni mese Google News e Google Search guidano 10 miliardi di clic verso i siti degli editori, alimentando sottoscrizioni e guadagni significativi. Abbiamo lavorato duramente - ha detto al Guardian un portavoce di Mountain View - per essere una tecnologia collaborativa e di sostegno e per essere un partner inserzionista per gli editori del mondo".