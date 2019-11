Gli italiani investono meno, ma si informano di più grazie al web

La paura di guadagni minimi, a fronte di una spesa e un rischio eccessivo, frena gli investimenti degli italiani, che, sempre più spesso, preferiscono di lasciare fermi i propri risparmi. Va, però, segnalato che coloro che scelgono di investire i propri soldi, non si rivolgono più soltanto ai titoli di stato, ma guardano oltre, e lo fanno in modo più consapevole e ragionato.

SEMrush, piattaforma SaaS per la gestione della visibilità online, ha analizzato le ricerche fatte sul web dai nostri connazionali negli ultimi 3 anni, notando come quelle contenenti con parole chiave correlate agli investimenti siano aumentate del 70%. Questo vuol dire che la maggior parte degli italiani che si rivolgono ad un consulente o un intermediario finanziario, lo fanno dopo essersi creati una propria opinione e, comunque, verificano la bontà di quanto è stato loro suggerito, aiutandosi proprio con internet.

Le keywods legate agli investimenti in borsa sono digitate in media con un aumento del 42% (+38,41% per la ricerca “investire in borsa”, +44,97% per “come investire in borsa”). I bitcoin continuano a destare un interesse crescente, non solo come modalità di pagamento (al terzo posto tra quelle più ricercate in rete) ma anche come mezzo per far fruttare i propri risparmi. La frase “investire in bitcoin” oggi viene scritta sui motori di ricerca il 608,81% di volte in più rispetto a 3 anni fa. Il tasso di crescita maggiore, però, lo fa registrare l’item “investire in Amazon”, con un +13.788,89%. In calo, invece, l’interesse nei confronti dell’oro, non più visto come il principale bene rifugio. “Investire in oro”, infatti, registra una contrazione del 7,59%.

Diversi anche i portali utilizzati per verificare l’andamento delle borse e dei mercati. Tra questi, il più utilizzato, è sicuramente Investing, sito che offre analisi, grafici, quotazioni e consigli di esperti e utenti su Forex, Borsa, Finanza e Titoli, digitato sulle barre di ricerca dei browsers italiani con una media di 356.381 volte al mese. Al secondo posto, con un distacco di oltre 320 mila punti, troviamo Investire Oggi, sito di informazione indipendente su economia, fisco, finanza e mercati, con una media di 29.168 ricerche al mese. In particolare, il sito Investing viene spesso digitato anche in relazione a ricerche specifiche, come “ftse mib investing” (5.378 ricerche al mese, +446,67% rispetto a 3 anni fa) e “spread investing” (3.182 ricerche al mese, + 1.355,73% rispetto a 3 anni fa).