Go Tv, la pubblicità sale del 5,8% nei primi sei mesi dell'anno

Salgono gli investimenti pubblicitari sulla Go Tv nei primi sei mesi dell'anno. Secondo l'Osservatorio Fcp-Assogotv (Fcp-Federazione concessionarie pubblicità) da gennaio a giugno il fatturato del mezzo ha raggiunto i 10.539.000 euro, con un incremento del 5,8% rispetto al medesimo periodo del 2018.

"Il primo semestre conferma per la Go Tv un andamento vivace in controtendenza rispetto al totale mercato. Con un fatturato superiore ai 10 milioni di euro, la Go Tv è tra i media top performer per crescita con un +5,8% nei primi sei mesi del 2019 che fa seguito alla straordinaria crescita del 2018 pari a +16,1% nel totale anno e al +17,6% nei primi sei mesi 2018", ha commentato il presidente di Fcp-Assogotv Angelo Sajeva. "E' così comprovato il consolidamento nella videostrategy dei tre player di mercato (Grandi Stazioni, Telesia, Vidion) per la copertura dei target meno esporti alla tv tradizionale.

I key client della Go Tv hanno tutti rinnovato nel 2019 con investimenti in crescita, quasi il 40% del totale clienti pianifica almeno tre settimane e circa il 20% oltre quattro settimane, avvalorando il contributo della Go Tv alla continuity dei piani di comunicazione.

Il Pharma diventa il primo settore per investimento (dal terzo posto), gli Alimentari il secondo (dal quarto); se agli Alimentari aggiungiamo la Distribuzione, insieme conquistano la pole position. Con soddisfazione rileviamo l’importante crescita dell’automotive sulla GO TV (+27,0%), in controtendenza rispetto alla performance sul totale mercato, grazie alla presenza dei Top Brand e al contributo fondamentale del Programmatic”.