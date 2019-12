Google: da Nadia Toffa a crisi Governo, le parole più cercate in Italia

Ecco le parole più cercate su Google nel 2019

Che cosa hanno cercato gli italiani su Google nel 2019? Nadia Toffa, ed era prevedibile, è in cima alla classifica degli argomenti su cui più volte è stato interrogato il motore di ricerca sia per quanto riguarda le parole che i personaggi.

A seguire, tra i temi, ci sono l’incendio di Notre Dame e l'immancabile Festival di Sanremo, ma i dati estratti da Google confermano che è la politica uno degli argomenti che più interessano gli italiani, tanto che tra le spiegazioni più ricercate domina l’attualità di palazzo con “perché è caduto il governo”, seguita da “perché si chiamano sardine”. Ma si cercano anche il significato di 'flat tax' e di 'cuneo fiscale' e notizie sul governo e sulle elezioni europee.

Parole più cercate su Google nel 2019? Tutti i trend



Italiani non indifferenti alla politica estera, poi, se è vero che in molto vogliono sapere “perché la Turchia attacca i curdi”, “perché c’è la guerra in Siria” e - sul fronte della cronaca - “perché il Mose non funziona”. Oltre a interrogativi tornati di attualità per ricorrenze o fatti di intolleranza come “perché non siamo più tornati sulla Luna” e “perché Hitler odiava gli ebrei”.



Ma c’è un trend emergente che ha riscontrato un certo interesse tra gli italiani quest’anno: il fai-da-te, E se può sembrare ragionevole trovare in cima alla lista addobbi natalizi, costumi di carnevale o segnaposto pasquali, fa riflettere il fatto che a fare tendenza sia un pollaio fatto in casa.

Ricerche più frequenti su Google nel 2019, ecco quali sono



Dalle ricerche, poi, si scopre quali sono i dolci preferiti dagli italiani. Su tutti svettano la pastiera napoletana e il tiramisù, con un solo innesto d'oltreoceano nella top-ten: i pancake.

Per quanto riguarda le mete delle vacanze, poi, nel 2019 hanno dominato Zanzibar e la Croazia. Stabili in classifica Sardegna e Maldive con una inattesa new entry: l'Albania.

Una curiosità: il grande interrogativo estivo - perché si festeggia il Ferragosto - è sempre lì, immancabile.