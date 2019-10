Google è il marchio piu' influente, ma scalpita la Nutella, ma Facebook perde

Google, Amazon e Whatsapp i tre 'Most Influential Brands' per lo studio annuale che Ipsos ha effettutato intervistando 4.550 italiani. Seguono nella top ten PayPal, Microsoft, YouTube, Samsung, FaceBook, Mulino Bianco e Visa. Rispetto all'anno scorso, la composizione del podio e' invariata, mentre FaceBook e' scesa dal quinto all'ottavo posto, forse per effetto dello scandalo Cambridge Analytica. Esce Ikea (nel 2018 decima e ora tredicesima) mentre arriva il Mulino Bianco, unica azienda italiana del food presente nella top ten (nel 2018 solo diciannovesima). Instagram e' al quarto posto per la Generazione Z (15- 21 anni), ma non compare in nessun'altra top ten per fasce di eta'. Netflix e' al decimo posto per la Gen Z e alla sesta posizione per i Millennial (22-35). Nutella che pur non comparendo nel ranking generale, e' al sesto posto per la GenZ, al nono per i Millennial e al decimo per i Boomers, cioe' le persone tra i 53 e i 71 anni