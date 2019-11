Google ora vuole fare la banca: Conto corrente per gli utenti

Google fa le cose in grande e si vuole mettere al pari delle banche. Secondo quanto scrive il Financia Lounge, il colosso digitale americano debutta nel mondo delle banche e della finanza personale, infatti a partire dal prossimo anno inizierà a offrire conti correnti ai clienti. Il progetto si chiama “Cache” e verrà sviluppato in partnership con banche tradizionali, come Citigroup, e unioni di credito come la Stanford Federal Credit Union: i partner gestiranno tutte le attività finanziarie e di compliance relative ai conti correnti.

Secondo il Wsj, l’accordo con Google consentirà alle banche di attrarre una clientela più giovane e tecnologica, abituata a gestire gran parte delle proprie attività quotidiane online. Come ha spiegato Caesar Sengupta, general manager of payments e vicepresidente di Google, le banche beneficeranno inoltre della capacità di Big G di gestire grandi quantità di dati e trasformarli in prodotti a valore aggiunto.