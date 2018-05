Governo: Sabino Cassese di nuovo sorpreso a volteggiare dal Corriere.

Un attento giornalista è anche un attento cronista, indicando con questo temine il mestiere dell’arte del ricordo che permette di collegare tra loro gli eventi, anche nei tempi di Google.

Ebbene, circa una settimana fa, per la precisione il 26 aprile, ho scritto un articolo su Sabino Cassese che cominciava ad apparire con sospetta frequenza in prima pagina del Corriere della Sera:

http://www.affaritaliani.it/mediatech/governo-sabino-cassese-volteggia-dal-corriere-su-palazzo-chigi-537224.html

Ebbene, oggi, il buon Cassese fa di nuovo capolino con la stessa (rilevante) collocazione editoriale dalle colonne della prima del quotidiano di via Solferino.

Il titolo è eloquente: “Le forze necessarie per l’intesa” e, apparentemente, si tratta di un invito alle forze politiche a mettersi d’accordo per formare un governo di cui l’Italia ha bisogno.

Il pezzo è infarcito opportunatamente, trattandosi di un professore, di dotti riferimenti storici al passato politico della nostra Repubblica con reminiscenze relative alla Democrazia Cristiana e al centro - sinistra, termini che provocano una specie di riflesso patellare positivo nell’opinione pubblica, probabilmente legato al detto popolare che recita che “si stava meglio quando si stava peggio”.

Non sfugge però ai ben informati che il professor Sabino Cassese è in pole position tra i nomi dei papabili per un governo del Presidente e che, come ho scritto, da tempo volteggi in ampie volute nel cielo solferiniano, cielo che è sempre stato fecondo e propizio a tali figure, basti ricordare Mario Monti che dal Corriere spiccò il salto che lo portò alla guida di uno dei più discussi esecutivi italiani della storia repubblicani.

E poiché la data delle ultime consultazioni con i partiti si avvicina, come si avvicina l’ipotesi di un governo del Presidente, qualche pensiero malizioso si faccia.