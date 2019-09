Grillo jr. indagato per stupro. Tg1 e tg la7 non danno la notizia

Il figlio di Beppe Grillo, Ciro di 19 anni, e tre amici sono indagati, per una presunta violenza sessuale di gruppo, che sarebbe avvenuta nel villone del comico, a Porto Cervo, dopo la denuncia di una giovane universitaria, che abita a Milano, incontrata in una discoteca in Costa Smeralda.

I media hanno concesso minore risalto a questa vicenda rispetto al giro del figlio di Salvini, ad agosto, su una moto d'acqua della Polizia di Stato. Il Tg1 non ha inserito nei titoli la notizia dell'indagine sul figlio del comico genovese, capo di uno dei due partiti del governo Boschi-Di Maio. Il direttore del TG1, Carboni, è stato designato per l'ambito incarico proprio dal M5S.

Nel prologo del Tg de la 7, Chicco Mentana ha omesso il caso del presunto stupro.

Su "la 7", ieri, è stato intervistato Matteo Salvini da Telese, genero del comunista Berlinguer, e da Parenzo, molto ostile, da sempre, all'ex ministro. Tranchant con i conduttori di "In onda" Vittorio Feltri, direttore di "Libero" :"Parenzo, con Salvini, si è comportato come una canaglia, essendo incapace di essere, intellettualmente, onesto. I conduttori sono due giullari della sinistra, non hanno fatto parlare il leader della Lega e lo hanno incalzato, con domande idiote, coerenti coin la stupidità generale". Dopo che è finita l'intervista con il successore di Bossi, hanno preso la parola un giornalista progressista, Floris, vicino a Bersani, e un professore di estrema sinistra, che odia Salvini, Canfora. Costoro hanno sferrato violenti attacchi all'ex ministro milanese, senza alcun contraddittorio.