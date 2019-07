GroupM, Wpp ridisegna i vertici. Juhl ad

GroupM ha un nuovo ad a livello mondo: si tratta di Christian Juhl, che entrerà operativamente in carica dal prossimo 1° ottobre. Il centro media del colosso mondiale della pubblicità Wpp rientra così nella politica avviata in tutto il gruppo per rivedere organizzazione e vertici delle sue singole divisioni. Al momento Juhl è a.d. di Essence, agenzia del network globale guidato dall'a.d. Mark Read, specializzata in attività digitali con clienti come Google. Il nuovo a.d. succede a Kelly Clark.

Non è un caso se, srive Italia Oggi, tra i piani che Juhl è chiamato a sviluppare, c'è l'analisi in ambito digitale con le singole sigle del mondo Wpp per capire quali funzioni e tecnologie centralizzare e su quali altre investire maggiormente. Il secondo passo sarà, come hanno sottolineato ieri dalla stessa Wpp, far evolvere (sempre in chiave tecnologica) le alleanze del gruppo britannico con gli attuali partner terzi.