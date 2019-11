Gruber contro Salvini e Meloni, ma è un flop la sua comparsata da Formigli

"Piazzapulita"- flop per Lilli Gruber, ospite, giovedi', di Corrado Formigli : il peggiore share della serata. Il talk de' "lotta dura" anti-Salvini, su "la 7", è stato, nettamente, superato da quello, molto più equilibrato, di Paolo Del Debbio, su Retequattro.

Della conduttrice di Bolzano, 62 anni-di cui si è occupato, di recente, su Libero, Vittorio Feltri-si potrebbe dire che...l'insuccesso le abbia dato alla testa.

Il Corriere della Sera" ha dedicato, venerdì, quasi tutto lo spazio delle pagine della cultura all'ultimo pamphlet di Lilli, che esorta le donne a contrastare i leader "al testosterone", in primis gli odiati e infami Donald Trump e Salvini. Su "7", il magazine del quotidiano di via Solferino, Gruber ha una rubrica fissa, che le è stata assegnatadall'ex direttore, Beppe Severgnini, frequente opinionista (anti-Lega, of course) a "Otto e mezzo".

L'ultimo libro della giornalista- che Antonio Ghirelli lanciò al "Tg2", all'epoca definito "tele-Craxi" per l'egemonia del PSI- lancia la sfida al maschilismo. "Che-spiega Barbara Stefanelli, che ha vergato l'articolo sul "Corriere"-non è il gemello azzurro del femminismo".

In realtà, Gruber, in Tv, con gli articoli sui giornali e ora con il battage sul nuovo volume "Basta !", sta conducendo una battaglia-che potrebbe continuare in politica- contro quello che definisce, con disprezzo, "il club antistorico di uomini di potere", raccontati ciascuno nel proprio “antro al testosterone”.

La "bestia nera" di Lilli è il Matteo leghista, a cui ha dedicato un numero di pagine superiore a quello riservato a leader come Trump, il turco Erdogan, il brasiliano Bolsonaro e persino il discusso e plurindagato produttore cinematografico americano, Harvey Weinstein, accusato di molestie e violenze sessuali da numerose attrici, tra le quali Asia Argento.

Gruber ammira molto le anchor-woman dei network statunitensi, ma, quando ospita l'ex ministro dell'Interno, mette da parte la moderazione e si presenta come la competitor, aggressiva, del successore di Bossi. Prima delle elezioni europee, disse a Salvini :"Non mi à mai arrivato il mazzo di fiori, che mi aveva promesso. Se tutte le sue promesse elettorali sono cosi'farlocche, i suoi elettori non sono messi cosi'bene...". L'attacco portò bene alla Lega, che superò il 34 per cento.

Giovedi', prima della comparsata-flop da Formigli, la attempata signora ha ossequiato, senza contraddittorio, il governatore, PD, della Emilia-Romagna, che sarà l'avversario, alle regionali di gennaio, della leghista Lucia Borgonzoni. Domande tutt'altro che insidiose, formulate dalla conduttrice e da due giornalisti "embedded" anti-Lega.

Subito dopo, Lilli è piombata da Formigli, sostenendo che "le parole violente sono violenza". E, in modo...soft, ha aggiunto : "Salvini usa le stesse parole dei nazisti". Il conduttore ha trasmesso un servizio, in cui è stato inquadrato un ragazzino idiota con la svastica, che chiedeva di fare un selfie al Matteo lumbard. "Con quel programma-ha commentato il cattolico Mario Adinolfi, presidente del "Popolo della Famiglia"- manderanno il Carroccio al 60 per cento !". Intanto, hanno fatto...piazza pulita degli ascolit...

La politica più odiata da Gruber, dopo Salvini, è Giorgia Meloni, 42 anni.Qualche settimana fa, alla combattiva leader di "Fratelli d'Italia", la conduttrice, in modo sgarbato, ha contestato di "dire sciocchezze" sul deficit, imposto dall'Unione europea al governo Conte-bis. Giorgia non ha incassato in silenzio :"Io sono stufa di questo suo atteggiamento. Se sostiene che io enuncio delle sciocchezze, mi deve rispondere nel merito, perchè sono abituata ad argomentare". Lilli, con sussiego :"Guardi, io non mi metto a litigare con lei...". Meloni :"Eh, no, deve spiegare. Mi infastidisce, molto, sentirmi dire che esterno delle stupidaggini !". Match vinto dalla ex ministra romana.

Forse, quella sera, nello studio ostile de "la 7", è nata la "Marine Le Pen della Garbatella", senza un padre, fascistone e imbarazzante, come il vecchio camerata Jean-Marie...