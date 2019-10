GRUPPO 24 ORE, al via Salute24. Foto

Il Gruppo 24 ORE mette in campo un grande progetto multipiattaforma integrato dedicato alla industry della salute per fornire un punto di riferimento unico, autorevole e affidabile a tutti i protagonisti e gli stakeholder del comparto, attraverso la qualità e l’esclusività dei contenuti a firma Sole 24 Ore, declinati in una piattaforma multimediale integrata ad alto valore aggiunto pensata e sviluppata per aziende, istituzioni e categorie professionali e, allo stesso tempo, per il mercato e i consumatori.

La nuova piattaforma è composta dalle pagine del Sole 24 Ore “.salute”, in edicola ogni martedì, le trasmissioni di Radio 24 a cura di Nicoletta Carbone dedicate alla salute e all’alimentazione e i loro approfondimenti online, il notiziario specializzato dell’agenzia di stampa Radiocor per le imprese pubbliche e private che operano nel settore, il quotidiano digitale verticale Sanità24, con l’attualità economica e normativa per gli operatori del settore.

A questi si affiancano, da martedì 8 ottobre , il nuovo canale Salute del sito del Sole 24 Ore - un canale multimediale con news e approfondimenti, video e podcast – e, prossimamente, grandi eventi istituzionali e convegni, come il 5° Healthcare Summit del Sole 24 Ore che si terrà il 5 novembre a Roma.

Le tematiche di salute e sanità saranno trattate ed approfondite sull’intera piattaforma costituita dai mezzi del Gruppo 24 ORE con approfondimenti di carattere scientifico, di scenario, di prodotto e divulgativi, anche dal punto di vista normativo e fiscale, per rispondere alle esigenze di un settore in continua evoluzione, come testimonia anche il cambiamento nel rapporto tra industria farmaceutica e utente che inizia a conoscere canali di disintermediazione.

Il consumatore diventa infatti sempre più evoluto e ha bisogno di informazione credibile e qualificata per scegliere e per cogliere l’importanza, mai sostituibile, dei professionisti di riferimento nei percorsi curativi. Un’informazione rigorosa, equidistante, profonda, esclusiva e ad alto valore aggiunto.

E’ questo lo scenario in cui si innesta l’offerta editoriale del Gruppo 24 ORE che racconterà questo processo di cambiamento, con i suoi protagonisti e tutte le evoluzioni di maggiore rilievo.

Le pagine “.salute” pubblicate ogni martedì sul Sole 24 Ore raccontano l’ecosistema del mondo della salute e della sanità, dalle frontiere della medicina alle politiche sanitarie: come la tecnologia sta trasformando l’assistenza sanitaria e le scienze della vita e quali sono le sfide che il Servizio Sanitario Nazionale e i suoi protagonisti devono affrontare per gestire e cavalcare questi profondi mutamenti, garantendo al tempo stesso la sostenibilità economica.

Ogni settimana, inoltre, il punto sulle ultime scoperte scientifiche e i trend nella ricerca, gli investimenti nel pharma e nel medtech, le novità nelle politiche sanitarie e la voce di tutti i protagonisti del comparto: aziende, startup, istituzioni, operatori sanitari, pazienti.

Alle pagine del martedì del Sole 24 Ore si affianca da oggi il nuovo canale online de IlSole24ore.com Salute. Un canale multimediale che offrirà news e approfondimenti relativi al mondo della salute, della medicina, della ricerca, con una grande attenzione all’innovazione e all’attualità di politica sanitaria. Ampio spazio sarà dedicato ai protagonisti con interviste, inchieste e case history insieme ad aree dedicate a report di settore e studi in esclusiva.

Sei le sezioni del nuovo canale online Salute: Sanità, con le notizie da Parlamento e Governo, Ministero della Salute, Conferenza Stato Regioni, dalle principali istituzioni e agenzie pubbliche, a cui si affianca il mondo dei medici e delle professioni sanitarie e della formazione. Territori, con le notizie dalle Regioni, dalle aziende sanitarie e ospedaliere e dalle associazioni che le rappresentano. Medicina, con le principali notizie e curiosità dal mondo della medicina, le giornate mondiali dedicate alle malattie, i rapporti dell’Organizzazione mondiale della salute e degli Osservatori sulle patologie, le storie e le best practice di medici e centri di cura.

Segue la sezione Innovazione sulle frontiere in ambito medico-scientifico e biomedicale, le tecnologie emergenti come la robotica e l’intelligenza artificiale, le partnership di ricerca tra imprese e centri pubblici di ricerca. Nella sezione Imprese e Startup tutto quello che riguarda il mondo delle aziende della salute e il business, ma anche l’agorà d’incontro del settore e la vetrina per le startup, fino ai bandi e alle premiazioni. Completa il canale online la sezione Luoghi della ricerca su chi fa cosa in Italia e nel resto del mondo, attraverso visite nei centri di ricerca, parchi scientifici, Ircss e interviste o storie degli scienziati italiani all’estero.

La piattaforma che il Gruppo 24 ORE dedica al settore salute e sanità è completata dalle iniziative BtoC di Radio 24 e BtoB di Radiocor e Sanità24.

Radio 24 da anni informa il pubblico attraverso i programmi curati da Nicoletta Carbone, una delle prime giornaliste a portare i temi della salute in radio. Due gli appuntamenti quotidiani dal lunedì al venerdì di “Obiettivo Salute”: alle 6.15 strategie, metodi e consigli pratici per iniziare bene la giornata e alle 12.05 le informazioni utili per orientarsi e adottare uno stile di vita salutare e quindi capace di farci stare e sentire bene. A questi si affiancano una serie di video di approfondimento a cura di Nicoletta Carbone, pubblicati sul sito di Radio 24 e sulle pagine Facebook di Radio 24 e del Sole 24 Ore, con ospiti esperti scientifici e medici qualificati, che trasferiscono al pubblico indicazioni e consigli utili sulle tematiche di riferimento.

Doppio appuntamento con la salute anche nel week end di Radio 24: il sabato alle 12.30 “Obiettivo Salute Week end” con tutto quello che c’è da fare e sapere per stare bene e sentirsi meglio al di là delle mode, dei luoghi comuni e delle leggende metropolitane, mentre la domenica alle 12.00 “La bufala in tavola”, un programma leggero e coinvolgente dedicato alla controcultura delle fake news che predominano sui temi della salute e dell'alimentazione andando a caccia della bufala e riportando la verità a tavola.

Il notiziario specializzato dell’agenzia di stampa Radiocor trasmette in real time le informazioni specialistiche utili agli operatori del settore sanità, sia sul fronte pubblico del Servizio Sanitario Nazionale sia sul fronte della vita delle imprese che operano nel settore. In primo piano l’attività parlamentare, leggi e provvedimenti, giurisprudenza, lavoro, fiscalità, ricerca, scienza e medicina, gestione, management, formazione.

Completa l’offerta editoriale BtoB Sanità24 , uno dei tasselli del sistema multimediale del Sole 24 Ore: un quotidiano digitale aggiornato in tempo reale che raccoglie in un’unica piattaforma l’informazione, l’approfondimento e l’attualità normativa e giuridica in materia di sanità con documenti, approfondimenti sui dati più recenti e analisi curate dai giornalisti e dagli esperti del Sole 24 Ore. Tutte le informazioni fondamentali per professionisti, dirigenti, figure amministrative di Asl, Aziende Ospedaliere, PA, Istituzioni e aziende farmaceutiche, decisori politici, imprese pubbliche e private che ruotano attorno al Sistema Sanitario Nazionale. A questo si aggiungono i Quaderni di Sanità24: monografie a carattere scientifico, in versione digitale e/o cartacea, sulle principali tematiche di settore.

Un sistema multipiattaforma completo e integrato, quello che il Gruppo 24 ORE mette in campo al servizio dell’industry della salute, che permette a tutte le realtà del settore di entrare a contatto con tutti i target che ne sono interessati, da quello professionale a quello consumer attraverso i contenuti autorevoli e ad alto valore aggiunto di tutte le redazioni del Gruppo 24 ORE.