Angelucci nuovo socio? Confindustria e Il Sole 24 Ore smentiscono

La divulgazione di dati e/o informazioni fuorvianti riguardanti il Gruppo 24 Ore sarà perseguita con rigore nelle competenti sedi giudiziarie



"Le informazioni riportate nel lancio di agenzia “SOLE 24 ORE: SI LAVORA PER NUOVO SOCIO, IPOTESI ANGELUCCI” diramato da AdnKronos in data 26 gennaio u.s., e significativamente presentate come apprese “in ambienti finanziari”, si risolvono in mere illazioni destituite di ogni fondamento", comunica il Gruppo 24 Ore in una nota.

"Il Gruppo 24 Ore è attualmente impegnato nella delicata fase di strutturazione di un Piano Industriale, che si propone, quali primari obiettivi, il rafforzamento del capitale sociale e la ristrutturazione del debito. Lo status di società quotata al MTA impone che ogni informazione in ordine agli sviluppi della predetta operazione sia comunicata al pubblico nelle forme previste dalla normativa vigente in materia. La divulgazione di dati e/o informazioni fuorvianti riguardanti il Gruppo 24 Ore da parte di soggetti a ciò non titolati e in forme devianti da quelle previste dalla normativa di settore, anche in ragione del grave nocumento che potrebbe determinare in capo al Gruppo, sarà perseguita con rigore nelle competenti sedi giudiziarie".

Sole 24 ore, Confindustria: nessun contatto con Angelucci

"Nessuna decisione è stata presa relativamente all'aumento di capitale" e "non c'è stato alcun contatto con la famiglia Angelucci per un loro coinvolgimento nell'operazione". E' quanto precisa Confindustria, in riferimento alla notizia 'Sole24ore: si lavora per un nuovo socio, ipotesi Angelucci'.