Gruppo CDP supporterà la società italiana ICM nel suo progetto di espansione

Il piano di sviluppo del Gruppo ICM prevede una significativa focalizzazione sui mercati esteri, e tramite la sub-holding inglese sarà assicurata una gestione unitaria ed omogenea alle attività dislocate all’estero. La partecipazione di SIMEST per un importo pari a 8,5 milioni (quota del 45%) è destinata a sostenere il piano investimenti in macchinari e attrezzature per l’esecuzione delle commesse internazionali e per il sostengo alla penetrazione commerciale in nuovi mercati.

Cassa Depositi e Prestiti e Internazionalizzazione: il Gruppo ICM

Il Gruppo ICM è tra le prime 10 aziende italiane attive nel settore nel settore infrastrutturali e della grande edilizia civile e industriale; opera inoltre nei settori della prefabbricazione, nello sviluppo e gestione di sistemi ecologici (principalmente di depurazione e potabilizzazione delle acque e bonifiche ambientali) e nell’estrazione e trasformazione di basalto. È cliente anche di SACE che lo ha supportato per accrescere la sua presenza all’estero, in particolare in Africa e Medio Oriente.

A livello consolidato nel 2016, il Gruppo ha realizzato un valore della produzione pari a 340 milioni di euro e un risultato netto per circa 3 milioni di euro, impiegando circa 650 addetti.