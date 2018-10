Gruppo DigiTouch e Sopra Steria, partnership strategica e commerciale

Con l’obiettivo di condividere asset, competenze e know-how per portare un valore aggiunto ai propri clienti, il Gruppo DigiTouch, società quotata sul mercato AIM Italia e specializzata nel Mar-Tech, e Sopra Steria, leader Europeo della trasformazione digitale, hanno stretto una partnership strategica e commerciale. La complementarietà dell’offerta permette ai due partner di lavorare congiuntamente su soluzioni altamente richieste dal mercato, soprattutto dal settore retail, quali la business intelligence e il machine learning.

In un contesto storico in cui i dati hanno assunto sempre più rilevanza, i brand sono alla ricerca di soluzioni di visualizzazione, analisi e attivazione dei dati. Se fino a qualche anno fa gli sforzi si concentravano sulla raccolta, oggi il focus è sull’interpretazione dei dati e sulla conseguente implementazione di azioni automatizzate basate su modelli predittivi e di apprendimento.

Il Gruppo DigiTouch condivide con Sopra Steria skills e tecnologie in ambito Data Analytics, Dashboard e Business Intelligence alle quali aggiunge da parte sua una solida expertise nel digital marketing – dalla pianificazione integrata, alla raccolta e analisi dei dati. Sopra Steria, a sua volta, mette in campo le proprie competenze nell’implementazione di soluzioni CRM. Non semplici Data Base di contatti ma soluzioni che, elaborando statistiche e dati, in grado di automatizzare le funzioni di profilazione dei clienti, si rivelano strumenti indispensabili per mettere a punto attività e strategie di marketing automatizzate, efficaci e altamente personalizzate.

Le sinergie tra i due partner danno vita a una soluzione ad alto valore aggiunto per i brand: uno strumento unico di visualizzazione, analisi e predizione dei dati che fornisce output strategici per l’implementazione di azioni, volte a potenziare il business attuale e futuro dei brand.

«Siamo molto lieti di questa partnership con Sopra Steria perché, in un mercato altamente frammentato, creare sinergie tra player con specialties verticali porta benefici ai nostri brand. Pur lavorando all’interno della filiera digital con ruoli diversi, ci accorgiamo che all’interno delle aziende ogni team esamina i dati solo in base alla propria funzione aziendale e manca quindi una condivisione delle varie letture tra i diversi team. Questa partnership permette ai brand di fruire di una soluzione completa, basata su uno strumento unico di visualizzazione del dato, di lettura a 360° del dato stesso e di attivazione di strategie di machine learning», afferma Paolo Mardegan, CEO, Gruppo DigiTouch.

«L’accordo che annunciamo oggi con DigiTouch, player leader nel digital marketing, ci permette di integrare un ulteriore tassello nella nostra offerta e di proporre ai nostri Clienti un set di strumenti ancora più completo, confermando ancora una volta caratteristiche che da sempre ci contraddistinguono: l’attenzione al cliente e la volontà di garantirgli un valore tangibile attraverso le soluzioni proposte», afferma Fabio Arrigoni, Direttore della Divisione Industria e Servizi, Sopra Steria Group. «Proprio in quest’ottica la partnership con Gruppo DigiTouch consentirà ai nostri clienti di usufruire di ulteriori strumenti di interpretazione dei dati e, soprattutto, di utilizzare i risultati delle analisi per migliorare le loro performance e la loro redditività».