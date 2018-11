Guanda acquisisce la casa editrice Astoria

Ugo Guanda Editore, società del Gruppo editoriale Mauri Spagnol, ha acquistato Astoria, casa editrice fondata e guidata da Monica Randi che nel gruppo Longanesi (ora Gems) sotto Mario Spagnol ha mosso i primi passi nell’editoria più di 30 anni fa.

Marco Tarò, a.d. di Guanda che ha condotto l’operazione, sarà amministratore unico di astoria, mentre a Randi sarà affidato il compito di svilupparne il programma editoriale in continuità con il passato e con l’ausilio degli strumenti messi a disposizione dal gruppo.

L’acquisizione, ricorda la nota che comunica l’operazione (come scrive www.primaonline.it), avviene in un anno in cui Guanda ha visto una crescita di fatturato del 40%, il successo di molti suoi autori e la vittoria in alcuni dei più importanti premi letterari.

“Guanda fa proprio un marchio di qualità, che si è nutrito di una bella e singolare esperienza editoriale, e la società realizza così un’acquisizione in sintonia con la propria storia e le proprie scelte”, ha commentato Luigi Brioschi, presidente e publisher di Guanda.

“astoria in questi anni si è distinta nel restituire soprattutto a narratrici del passato la dignità letteraria che meritano”, ha spiegato invece Stefano Mauri, presidente del Gruppo editoriale Mauri Spagnol, commentando l’acquisizione.