Hearst Italia punta su contenuti, pubblicità e design con tre nuove divisioni

Giacomo Moletto, ceo Western Europe, riorganizza Hearst Italia con attività B2B puntando su tre nuove divisioni: contenuti, pubblicità e design come spiega PrimaOnline.

Hearst Solutions è la divisione B2B di cui Robert Schoenmaker è managing director: vision globale, passione e creatività, progetti di comunicazione on-off line e on life che aiutano brand e consumatori a connettersi, interagire ed evolversi. Hearst Solutions è composta da tre aree: Client Relations, Agency e Events.

L’area Agency come riporta PrimaOnline sarà guidata da Simona Zanette, che mantiene il ruolo di Amministratore Delegato Hearst Digital sa, e comprenderà iniziative speciali domestic, affidate a Francesca Snidershich, iniziative speciali internazionali, white label e custom publishing.

L’area Events guidata da Maddalena Onofri – direttrice inoltre di PR & Communications in rapporto diretto con il CEO Giacomo Moletto – viene rafforzata da Giorgia Veltri che assume il ruolo di Events Director.

La divisione B2C Content & Consumer Experience è affidata a Massimo Russo, managing director, che mantiene anche il ruolo di CDO Western Europe. Qui confluiscono gli editorial staff, l’area publisher gestita da Michela Alpi, Publishing Director Luxury Brands e l’area abbonamenti e diffusione che fa capo a Cristina della Ragione, Marketing Operations Director, che continuerà a mantenere anche la gestione delle attività di IT. Solo per queste ultime continuerà a riportare a Marcello Sorrentino, managing director Finance and Operation Southern Europe.

Come precisa PrimaOnline la divisione Content & Consumer Experience si occupa della produzione dei contenuti e della loro organizzazione, della gestione strategica e operativa dei brand, della distribuzione – stampa e digital, sia su piattaforme proprietarie che di terze parti – , della consumer experience e dei ricavi B2C.

Hearst Global Design, la divisione guidata da Roberta Battocchio, managing director. Hearst Global Design concentra tutte le attività di produzione contenuti, Consumer Experience, Sales domestic e international – con Enrico Vecchi responsabile dell’area global sales – , Agency e Events nell’ambito del settore design e interior decoration che, per le sue specificità, merita una gestione unitaria e separata del business.

Continua inoltre a riportare direttamente al CEO Giacomo Moletto la divisione Business Execution – diretta da Silvia Esposti – che supporta il business nell’implementazione delle linee strategiche e nella definizione delle priorità nello sviluppo dei ricavi pubblicitari.