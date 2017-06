HomePod, nuovo iPad e... La rivoluzione Apple. Tutte le novità

Apple: presentato homePod, le casse per la musica in casa



"La musica e' sempre stata il cuore delle nostre innovazioni. Lo abbiamo fatto con l'iPod che ha portato nelle nostre tasche milioni di canzoni e artisti. Oggi annunciamo la nascita di homePod" ha detto Cook dal palco di San Jose per la Worldwide Developer Conference. La presentazione la lascia a Phil Shiller, vice presidente del marketing di Apple, che comincia il suo speech sicuro: "Per noi e' un momento incredibilmente eccitante: stiamo per reinventare il modo in cui ascoltiamo musica a casa". Il cambiamento voluto da Apple dovrebbe arrivare da quello che sembra fin troppo semplice definire una cassa. HomePod e' un sistema integrato di casse che permette di riempire lo spazio della casa con il suono. Il design e' curato nel dettaglio: si tratta di un oggetto di 20 cm circa completamente rotondo e circondato dalle casse; 7 woofer permettono al suono di espandersi negli ambienti e a chi lo utilizza di decidere come indirizzare il suono. Se verso se stessi o verso tutto l'ambiente circostante. Altra novita' importante e' Siri, presente negli homePod, a cui si potra' chiedere di suonare le playlist preferite, un singolo artista, ma c'e' anche la possibilita' di chiedere canzoni specifiche andate di moda negli anni passati. Siri avra' la possibilita' di comprendere i nostri gusti tramite l'intelligenza artificiale, suggerirci nuovi artisti da ascoltare o essere aggiornati sulle novita' musicali del momento. Oggi su Apple Store ci sono circa 40 milioni di canzoni di 2 milioni di artisti. Il prezzo dell'homePod e' fissato a 349 dollari e entro l'anno sara' commercializzato in Usa, Uk e Australia.



Apple, da macOS High Sierra alle nuove funzioni di Siri... Ecco le novità



Tante le novita' che arrivano dalla Worldwide developer conference di San Jose, la conferenza degli sviluppatori Apple. Dall'homePod alle nuove funzioni di Siri nell'Apple Watch, dal nuovo sistema macOS High Sierra all'iMac Pro.



ACCORDO CON AMAZON PER APPLE TV



"In questi anni di Worldwide Developers Conference Apple e' cambiata tantissimo, quello che non e' cambiato e' il nostro impegno per la nostra comunita' globale di sviluppatori". Tim Cook comincia cosi' il suo keynote per l'annuale conferenza per gli sviluppatori di Apple, promettendo sei grandi novita' e che quella del 2017 sara' la conferenza "migliore e piu' grande di sempre". Dal 2008 ad oggi, da quando cioe' e' stato lanciato Apple Store, ad oggi, il numero di sviluppatori che caricano le loro app sugli store di Cupertino e' salito a 16 milioni in 75 nazioni nel mondo. L'amministratore delegato di Apple annuncia sei novita' principali durante la conferenza. La prima riguarda Apple Tv: "Oggi abbiamo 50 partner di Apple Tv, ma oggi annunciamo che Amazon sta per attivare il suo Amazon Prime su tvOs, e portera' centinaia di contenuti originali e serie tv originali".



SIRI CENTRALE IN APPLE WATCH



"Apple Watch e' fatto per aiutarvi ad avere una vita migliore, piu' attenta alla salute. Sappiamo che chi lo usa e' assolutamente entusiasta delle informazioni sulla propria forma fisica e i propri allenamenti", evidenzia Cook annunciando la seconda novita' di Apple. "Oggi Apple Watch e' il piu' venduto smartwatch al mondo, proprio per le sue caratteristiche che lo rendono indispensabile per il fitness". Ma la novita' principale riguarda Siri, l'assistente vocale di Apple, che e' stato integrato nell'Apple Watch al punto da darle la schermata principale. "Siri ci aiutera' a ricordarci le cose da fare, gli appuntamenti, quando tramonta il sole" ha detto dallo stage Kevin Lynch, capo della tecnologia di Apple.



IL NUOVO SISTEMA OPERATIVO SI CHIAMERA' MACOS HIGH SIERRA



Presentera' diverse novita' sul piano strutturale come l'Apple File System e strumenti di realta' virtuale integrati. "Safari diventera' il browser piu' veloce al mondo" promette Cook che annuncia che il nuovo browser di casa Apple avra' una modalita' chiamata Intelligent Tracking Prevention che grazie all'uso del machine learning impedira' ai banner di monitorare e influenzare la nostra esperienza di navigazione sul web.



ECCO IMAC PRO DAI SUPER PROCESSORI



Cambio radicale per l'hardware del nuovo iMac Pro, il computer fisso di Apple mentre il design e' molto simile a quello attuale. I processori, che potranno arrivare a Xeon 18.core e una elaborazione grafica fino a 22 teraflops (il numero di operazioni eseguite in un secondo dall'unita' centrale del computer). Prestazioni senza precedenti per i computer fissi, con una grafica migliorata e un'elaborazione delle immagini piu' veloce dell'80%. iMac e' progettato per i lavori professionali piu' complessi. Quelli di grafica e di elaborazione 3D delle immagini.



CON IOS 11, MICROPAGAMENTI VIA SMS



Quello che piu' colpisce nella presentazione del nuovo sistema operativo dei dispositivi Apple e' che per parlarne il presidente del dipartimento software di Cupertino, Craig Federighi, parte da uno degli strumenti piu' vecchi dei cellulari: i messaggi. Dati spesso per spacciati, sono loro ad integrare alcune delle le novita' piu' importanti di iOS 11. A cominciare dalla possibilita' di pagare attraverso sms, inviare piccole e grandi somme di denaro tramite messaggi con il supporto di Apple Pay (da poco arrivato in Italia e che entro fine del 2017 sara' usato dal 50% dei negozianti americani). "Una delle funzioni principali e' la possibilita' di cancellare contemporaneamente e su tutti i device i messaggi ricevuti e inviati" ha detto Federighi sul palco di San Jose.



NUOVO IPAD AVRA' TASTIERA PIU' COMODA



Il nuovo iPad sara' 10,5 pollici senza essere piu' grande di quello da 9,7 attualmente in commercio grazie alla riduzione dei bordi. "La prima novita' per chi lo usera' e' che la tastiera e' molto piu' comoda" ha detto Cook. Ma le novita' principali riguardano la funzionalita' dell'iPad, molto piu' simile di prima ad un piccolo portatile con la possibilita' di avere un 'dock', ovvero la barra dove vengono raggruppate le app piu' usate, e quella di usare piu' app contemporaneamente dividendo lo schermo in aree dedicate a ciascuna.