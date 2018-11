Hostmaker lancia la piattaforma di prenotazioni per le case in affitto

Hostmaker, la pluripremiata società di gestione di case ha annunciato oggi il lancio della propria piattaforma di home sharing, Stayy with Hostmaker .

Oggi https://stayy.hostmaker.com/, questa nuovissima piattaforma debutta in tutte le città in cui Hostmaker è presente - da Barcellona a Bangkok- per soddisfare la crescente domanda di vivere le destinazioni in modo esclusivo e con servizi personalizzati. In un mondo che ha standardizzato il design l’obiettivo di Stayy with Hostmaker è offrire case personalizzate a misura del viaggiatore moderno.

Dalla sua nascita, nel 2014, Hostmaker ha ospitato oltre 275.000 visitatori in nove mercati. Questa ricchezza di esperienze e conoscenza approfondita delle esigenze degli ospiti è stata preziosa per la creazione di Stayy with Hostmaker. Che si stia cercando un luogo che possa essere “casa” per alcuni giorni, settimane o addirittura mesi, la piattaforma aiuta gli ospiti, utenti lontani da casa o viaggiatori in cerca di un’esperienza unica, a trovare il loro Stayy perfetto.

Gli ospiti alla ricerca di un soggiorno per un periodo a medio-lungo termine avranno la garanzia dell'innovativo tour virtuale 3D completo a 360 gradi su ciascuna casa, consentendo loro di scegliere la propria casa e di viverla ancor prima di abitarla. Potranno inoltre prenotare con più flessibilità rispetto agli affitti tradizionali e ai rigidi termini contrattuali.

Nakul Sharma, CEO e fondatore di Hostmaker, ha commentato così il lancio di Stayy: "Abbiamo ospitato oltre un quarto di milione di persone negli ultimi quattro anni, dunque abbiamo una conoscenza approfondita dell'esperienza che i viaggiatori cercano in una casa lontano dalla propria, che si tratti di un soggiorno breve, medio o lungo termine. Stayy with Hostmaker offre ai viaggiatori moderni case uniche per soddisfare la più vasta gamma di esigenze. Ciò che caratterizza Stayy è il senso della scoperta che rende ogni soggiorno speciale, sia che tu sia residente per 3 o per 300 notti".

Oltre 200 le case romane che saranno disponibili sulla piattaforma; quasi 2.000 le case targate Stayy with Hostmaker in tutto il mondo. Le aree chiave a Roma includono: Trastevere, Monti, Flaminio, Prati ed Esquilino.

Fabrizio Ajò, General Manager Hostmaker Italia, ha aggiunto: "Stayy with Hostmaker ci fa compiere un ulteriore passo avanti nella nostra missione: sbloccare il potenziale di ogni casa a Roma, portando le nostre case, che offrono un confort di altissimo livello, a una nuova generazione di viaggiatori. Attraverso Stayy, offriremo case uniche ed esperienze esclusive a Roma."

Le caratteristiche principali della piattaforma Stayy sono:

● Flessibilità totale , anche per i soggiorni a lungo termine, senza contratti a tempo determinato con un processo veloce;

● Proprietà eccezionali , selezionate personalmente per il loro design esclusivo, qualità e comfort;

● Prime locations in ogni città , attentamente valutate con una varietà di opzioni per soddisfare le esigenze degli ospiti, dagli appartamenti al centro città a quelli nei quartieri più tranquilli;

● Servizio personalizzato, con esperti del settore disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per garantire assistenza agli ospiti durante la loro ricerca e durante il loro soggiorno.