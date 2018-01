Hot Corn, online magazine su cinema e serie tv di Chili

Nasce hotcorn.com, il magazine sul grande cinema e le serie tv edito dall’operatore tv on demand Chili. Hot Corn è diretto da Andrea Morandi, giornalista già per Ciak e Repubblica, ha sede a Milano e vanta venticinque corrispondenti da Roma, Londra, New York, Manchester, Tokyo e Los Angeles.

A Chili fa capo anche CineTrailer, app per il servizio trovacinema presente in Italia e disponibile anche nei principali mercati europei (Germania, Spagna, Francia, Olanda, Danimarca, Svezia, Finlandia e UK). Chili è controllata dai suoi fondatori. Tra gli azionisti oltre al recente ingresso di Torino 1895 Investimenti SPA, Paramount Pictures, Sony Pictures Entertainment, Viacom e Warner Bros. In Italia CHILI è inoltre membro attivo FAPAV, l’Associazione per la protezione della proprietà intellettuale, diritto d’autore e dei diritti connessi il cui scopo è quello di contrastare ogni forma di riproduzione illegale di film e contenuti audiovisivi al fine di proteggere i propri membri e l’intero settore audiovisivo.

Fonte: Prima Online