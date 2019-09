Huawei: "5G nostro primo business in Europa, Usa nervosi"

Huawei: 5G sarà il nostro primo business in Europa, Usa nervosi

Huawei ritiene che la rete di nuova generazione G5 possa diventare il suo principale business in Europa ed "ecco perché gli Stati Uniti possono diventare così nervosi": lo dichiara Abraham Liu, vicepresidente per l'Europa del colosso cinese delle tlc.

"Credo che il 5G diventerà concretamente l'infrastruttura delle comunicazioni del futuro. Ovvero che qualsiasi informazione verrà trasmessa tramite la rete 5G. Ecco perché gli Usa possono diventare così nervosi, perché su alcuni aspetti fondamentali sono indietro e li abbiamo messi in difficoltà nella corsa internazionale per il 5G", afferma Abraham Liu in una intervista all'agenzia russa Ria Novosti.

Secondo il top manager cinese, "gli Usa sono preoccupati perché sono rimasti indietro. Ma sono stati loro stessi a creare questa situazione". E di fronte a questa debolezza tecnologica e che riguarda anche "un'insufficienza di fornitori di 5G", aggiunge Abraham Liu, l'unico modo in cui reagiscono è tentare di mettere i bastoni tra le ruote ai cinesi: "Ecco cosa fanno, rallentano la concorrenza".