Huawei, il pieghevole Mate X arriverà a settembre

Il Mate X, lo smartphone pieghevole di Huawei, “arriverà a settembre”. Lo ha affermato Pier Giorgio Furcas, deputy general manager consumer di Huawei, nel corso della presentazione italiana del Mate 20X 5G.

Il pieghevole, che secondo i programmi iniziali sarebbe dovuto arrivare a luglio, è stato rimandato per approfondire alcuni aspetti tecnici, dopo quelli emersi nella progettazione del principale concorrente, il Samsung Galaxy Fold.

Huawei, rapporti con Google mai interrotti, restiamo partner

“Huawei sta sviluppando il suo sistema operativo dal 2009, ma Google rimane il partner importantissimo”, con il quale “il rapporto non si è mai interrotto”. Lo ha affermato Pier Giorgio Furcas, deputy general manager consumer di Huawei, nel corso della presentazione italiana del Mate 20X 5G.

“Il sistema operativo sarà lanciato? Non si sa e al momento non ci interessa. Vedremo cosa succederà il 19 agosto”, quando scadrà la sospensione della black list di Donald Trump. Al momento, ha continuato Furcas, “per tutti i prodotti dell'attuale lineup di Huawei, non è cambiato nulla”. Anzi, “con Google non abbiamo mai smesso di essere partner”.