I tablet fuori dall’età dell’oro. Il mercato si contrae dell’8,6%

Tablet, mercato in continua flessione. Nel terzo trimestre di quest'anno, in base ai dati IDC, si è visto un altro calo dell’8,6% nelle vendite globali (36,4 mln di unità). La flessione coinvolge sia i tablet tradizionali, sia i due-in-uno. Un segmento che potrebbe trovare nuovo slancio nell’ultimo quarter grazie al lancio dei nuovi iPad Pro di Apple e Surface di Microsoft, che si affiancano ai device di Samsung e Google nella stagione clou per gli acquisti.

Tornando ai dati, si legge su www.corrierecomunicazioni.it, tra le aziende produttrici Apple mantiene la leadership, con vendite pari a oltre un quarto del mercato complessivo, trainata specialmente dal modello più economico di iPad: da luglio a settembre le consegne sono scese del 6% a 9,7 milioni di unità. Al secondo posto c’è Samsung, che cede l’11,4% dei volumi riuscendo a distribuire 5,3 milioni di dispositivi.Al terzo posto c’è Amazon, che tuttavia rimane tutto sommato stabile rispetto alle performance di vendita. Il colosso di Jeff Bezos ha infatti perso solo lo 0,4%, registrando vendite di tablet per 4,4 milioni di unità.

Terza è Amazon, sostanzialmente stabile (-0,4%) a quota 4,4 milioni di tablet messi in commercio. Mentre Huawei, nonostante per volumi sia ancora esclusa dal podio, è stata l’unica azienda che nel terzo trimestre 2018 ha fatto registrare il segno più. Il brand cinese è infatti cresciuto del 7% con i 3,2 milioni di tablet consegnati, in direzione opposta al competitor conterraneo: Lenovo, al quinto posto per volumi, è scesa addirittura 24,5% con 2,3 milioni di pezzi distribuiti a livello globale.