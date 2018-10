Il 49% di Le Monde al ceco Kretinsky. Quota venduta dal banchiere Pigasse

Novità nella compagine azionaria di Le Monde. Il banchiere Matthieu Pigasse ha ceduto all’industriale ceco Daniel Kretinsky il 49% di Le Nouveau Monde, la società attraverso cui detiene una partecipazione nell’editrice della testata francese.

La notizia, spiega Le Monde, è stata comunicata il 25 ottobre durante una riunione alla quale ha preso parte Xavier Niel, l’altro azionista di maggioranza del gruppo, il polo indipendente che detiene il 25% del capitale – composto da lettori, impiegati e giornalisti, il direttore del giornale Jérôme Fenoglio e Louis Dreyfus, ceo del gruppo.

Kretinsky, proprietario del gruppo EPH, ha il controllo del primo gruppo media ceco che comprende tre quotidiani, portali di informazione e 29 magazine, ed è patron del club di calcio dello Sparta Praga. In Francia il tycoon ha già acquistato il settimanale Marianne e alcune testate del gruppo Lagardere, come Elle, il sito web Elle en France, Version Femina, Art and Decoration, Télé 7 Jours, France Dimanche, Ici Paris e Public.