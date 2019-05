La storia di Affari on air: il direttore Perrino ad "Ang In Radio". INTERVISTA

Il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino è stato ospite, giovedì 23 maggio, di "Ang In Radio", la digital radio dell’Agenzia Nazionale per i Giovani. Al centro dell'intervista la rivoluzione digitale, i cambiamenti nel mondo del giornalismo e la storia di Affaritaliani.it, primo quotidiano digitale d'Italia, fondato nel 1996.



Dal 30 marzo 2019 è attiva la digital radio dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, “Ang In Radio”, che intende promuovere un coinvolgimento diretto dei ragazzi in tutte le tematiche che ad essi si rivolgono; la radio sarà infatti il megafono delle iniziative dell'Agenzia Nazionale per i Giovani legate alle politiche giovanili, ma è anche uno strumento per informare e ascoltare i giovani, spesso protagonisti delle trasmissioni radiofoniche insieme ad esperti del mondo della politica, della cultura, dell'informazione, del lavoro e della società.

L’Agenzia Nazionale per i Giovani è un ente governativo, vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Commissione Europea, istituito dal Parlamento italiano in attuazione della Decisione 1719/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa. Gestisce in Italia i programmi europei Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà e iniziative di concerto con il Governo con risorse nazionali del fondo Politiche Giovanili. Offre ai ragazzi dai 13 ai 30 anni opportunità ed occasioni in tema di mobilità, formazione, educazione, volontariato e scambio. In un mercato del lavoro in continua evoluzione l’acquisizione di competenze non formali attraverso la partecipazione a progetti di scambio, solidarietà o attività di volontariato rende i ragazzi più spendibili nel mercato del lavoro, migliorando così la loro occupabilità. L’Agenzia, attraverso i programmi europei che gestisce, risponde in particolare a questa esigenza. La dotazione finanziaria per il 2019 per i due principali programmi europei che gestisce per l’Italia, è di oltre 20 milioni, che saranno destinati interamente ad iniziative rivolte ai giovani dai 13 ai 30 anni. Le prossime call per la presentazione dei progetti, da parte di giovani, associazioni ed enti, scadranno a ottobre 2019.

Per qualsiasi info basta visitare il sito www.agenziagiovani.it