Il duello Salvini-Renzi fa impazzire la rete. FOTO

Il duello Salvini-Renzi andato in onda a "Porta a porta" ha fatto impazzire la rete che si è scatenata a suon di immagini e meme divertenti sui due protagonisti. Il programma di Bruno Vespa in seconda serata ha avuto uno share del 25,4 e 3 milioni 808 mila spettatori, con un picco di ascolto di 4 milioni 589 mila alle 23.41 durante il confronto su “Quota 100”. Per quanto riguarda i social con oltre 262mila interazioni totali, “Porta a porta” è stato il programma più commentato sui social dell’intera giornata, al netto degli eventi sportivi.