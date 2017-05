Il Fatto Quotidiano, Michele Santoro lascia: è divorzio dal grillino Travaglio

Mancano solo le carte ma la decisione è presa: Michele Santoro e Marco Travaglio divorziano. E come spesso accade nei matrimoni al capolinea, tra moglie e marito spunta una terza persona, che in questo caso si chiama Beppe Grillo.

Ma andiamo con ordine. Da tempo tra il popolare conduttore tv e il direttore del Fatto Quotidiano pareva non esserci più l'intesa di una volta, ma la "differenza politico-culturale" con il giornale, come ha spiegato lo stesso Santoro, si è evidentemente fatta incolmabile. Sembra infatti che l'anchorman non riesca proprio a mandar giù la linea palesemente pentastellata abbracciata dal quotidiano.

E così ha spiegato a Italia Oggi che ha deciso di prendere una strada diversa rispetto a quella del Fatto Quotidiano, cedendo quel 7% delle azioni che aveva acquistato a maggio dello scorso anno, quando aveva debuttato come editore.

Il che significa che non parteciperà al nuovo progetto del Fatto, quella televisione online sul modello Netflix, che lui stesso avrebbe dovuto curare. Proprio alla Zerostudio's del giornalista era stata infatti affidata la "creazione di un laboratorio televisivo anche sul web" del Fatto Quitidiano. E invece addio.

Quanto all'abbandono della casa coniugale, i tempi non sono ancora stati fissati. Santoro ha infatti chiarito che non venderà immediatamente: "Resterò azionista fin quando non troveranno una soluzione migliorativa per loro". Insomma, divorzio sì ma consensuale. Chissà se resteranno amici.