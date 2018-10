Il Gruppo 24 ORE lancia la Skill Alexa “Il Sole 24 Ore”

Da oggi i contenuti del Sole 24 ORE sono a portata di voce. Il Gruppo 24 ORE è presente in prima linea al lancio dei dispositivi Echo di Amazon in Italia con la propria Skill “Il Sole 24 Ore”, pensata per offrire agli utenti l’informazione di qualità del quotidiano e di Radio 24.

“Il mondo dell’informazione digitale sta vivendo oggi la terza era della sua evoluzione: dopo il click e il touch, si sta concentrando sul comando vocale. Per un gruppo editoriale multimediale come il nostro, che ha al suo interno un’emittente radiofonica, e che è all’avanguardia sull’innovazione applicata al mondo dell’informazione, è naturale presidiare le emergenti piattaforme e i dispositivi a comando vocale ed essere tra i primi gruppi editoriali a sbarcare su Alexa in occasione del suo arrivo in Italia” spiega l’Amministratore Delegato del Gruppo 24 ORE Giuseppe Cerbone.

Alexa è il servizio vocale di Amazon sviluppato per i dispositivi Amazon Echo che vengono controllati dalla voce dell’utente. Progettato per semplificare la vita delle persone permettendo di gestire il proprio mondo attraverso la voce, per usare Alexa basta fare una domanda e il dispositivo risponderà all'istante. Sarà quindi possibile interagire con la skill del Sole 24 Ore semplicemente domandando: “Alexa, chiedi a Il Sole 24 Ore le ultime notizie”.

Grazie alla tecnologia text to speech gli utenti potranno ‘ascoltare’ le ultime notizie del sito del Sole 24 Ore aggiornate in tempo reale su economia, finanza e politica, nonché le notizie di Borsa di Radio 24 ad ogni ora e il punto sulla chiusura dei mercati a cura di Radiocor.

I contenuti del Gruppo 24 ORE saranno consultabili non solo attraverso la richiesta vocale specifica, ma anche nei “flash briefing” di Alexa dove saranno sempre disponibili i titoli degli ultimi GR di Radio 24.

La Skill del Sole 24 ORE per Alexa, a cui hanno lavorato congiuntamente la Direzione del quotidiano e di Radio 24, il Digital marketing e l’IT del Gruppo 24 ORE, rappresenta il primo passo della presenza del Gruppo nel mondo a comando vocale di Amazon. I contenuti presenti nella Skill evolveranno anche in base all’interesse degli utenti e saranno arricchiti sempre di più, nella convinzione che la voce rappresenti un canale sempre più importante per distribuire contenuti e informazione di qualità.