Il gruppo Repubblica agli Agnelli. Elkann spende 102,4 milioni di euro

Exor ha siglato con Cir l'accordo per rilevare il 43,78% di Gedi a 0,46 euro per azione con un esborso di 102,4 milioni. Al termine dell'operazione da realizzare con una societa' di nuova costituzione verra' lanciata un'opa allo stesso prezzo. Cir reinvestira' nella nuova societa' per una quota pari al 5% di Gedi. Sono questi i dettagli dell'operazione che, superati i passaggi relativi alle necessarie autorizzazioni delle autorita' (Antitrust, Agcom e Commissione Europea) vedra' nel primo quadrimestre del 2020 il passaggio del controllo tra l'altro dell'Espresso e della Repubblica per trent'anni in mano alla famiglia De Benedetti.



A guidare il nuovo gruppo, che possiede anche altri quotidiani tra cui La Stampa e il Secolo XIX, sara' ora Exor, la finanziaria della famiglia Agnelli. Il via libera e' arrivato a tarda serata alla fine di una lunga giornata cominciata stamane con il board di Cir e la sospensione del titolo Gedi dagli scambi in Borsa. La finanziaria guidata da John Elkann e' gia' socia di Gedi con una quota del 5,99% davanti agli altri azionisti di minoranza Giacaranda Falck (al 5,08%) e Carlo Perrone (5,02%).



Con l'acquisto da Cir del 43,78% di Gedi Exor si porterebbe al 49,8% e per questo dovra' lanciare l'Opa obbligatoria. "Con questa operazione ci impegniamo in un progetto imprenditoriale rigoroso, per accompagnare Gedi ad affrontare le sfide del futuro", ha affermato John Elkann, presidente e amministratore delegato di Exor.



Che ha rassicurato sugli obiettivi di qualita' giornalistica: "Oltre a portare l'esperienza maturata nel settore, anche a livello internazionale, Exor assicurera' la stabilita' necessaria per accelerare le trasformazioni sul piano tecnologico e organizzativo. Siamo convinti che il giornalismo di qualita' ha un grande futuro, se sapra' coniugare autorevolezza, professionalita' e indipendenza con le esigenze dei lettori, di oggi e di domani".



"Passiamo il testimone ad un azionista di primissimo livello - ha invece detto il presidente di Cir Rodolfo De Benedetti - che da piu' di due anni partecipa alla vita della Societa', che conosce l'editoria e le sue sfide, che in essa ha gia' investito in anni recenti e che anche grazie alla propria proiezione internazionale sapra' sostenere il gruppo nel processo di trasformazione digitale in cui esso, come tutto il settore, e' immerso".



Il prezzo offerto e' superiore a quello ipotizzato dagli analisti. Equita aveva stimato un valore di 0,35 euro per azione dopo che il titolo venerdi' corso ha chiuso a 0,28 euro. Era stato proprio il timore che il quotidiano La Repubblica potesse essere ceduto ad altri soggetti a spingere Carlo de Benedetti a offrire lo scorso ottobre 0,25 euro per azione tramite Romed per il 29,9% di Gedi ai figli Rodolfo e Marco. Proposta tuttavia giudicata irricevibile.