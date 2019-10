Il Live scalda i motori per il lunedì. Il conto alla rovescia è partito

Possibili scenari. Il Live- non è la d’Urso è pronto al grande passaggio al lunedì sera: mancano quattro giorni. La padrona di casa, che ha superato il 20% di share con Pomeriggio5, è pronta alla grande sfida lanciata dal Biscione. Infatti, soltanto alcuni giorni fa Giancarlo Scheri - direttore di Canale5 - aveva usato parole d’elogio per la d’Urso puntando sul suo show per la casella da riempiere il lunedì sera: ricordiamo che il GF vip è slittato a febbraio e ai piani alti di Cologno hanno deciso di schierare l’artiglieria pesante con super Barbara in prima serata.

“Live”, giunto alla seconda edizione, prende la linea al 6 % di share portandola al 23%: questo ha fatto decidere a Mediaset di occupare al meglio la serata del lunedì con un programma ormai ben rodato. E’ merito di una stakanovista doc come la d’Urso e di una squadra affiatata da tempo. Nello staff - come capoprogetto -c’è Ivan Roncalli: quel giovane e agguerrito autore, che non compare mai in video. Sembra che in queste ore insieme alla d’Urso stia preparando la nuova sfida del lunedì sera con scoop e tante verità choc. lui sarà come sempre armato di cuffie e lavagnetta. Da indiscrezioni, poi, pare che si tornerà a parlare anche del caso Sarcina, dopo la presenza in studio dell’ex moglie Clizia. Quali possibili scenari? Basta attendere qualche altro giorno.