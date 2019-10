Il mercato dell'editoria cambia veste, arrivano i libri su misura per bambino

Libri su misura per invogliare i bambini a leggere. A questa novità ci hanno pensato, come racconta ItaliaOggi, cinque giovani che hanno fondato nel maggio 2017 una nuova piccola casa editrice a Zurigo, la Librio.

In due anni vendute oltre 40 mila copie, in Svizzera, Germania e Austria. L'idea alla base di questa novità editoriale è molto semplice come racconta ItaliaOggi. I racconti vengono modificati ad personam, si cambia il nome del protagonista, o dell'eroina, e le si dà l'aspetto del lettore cui sono destinati, aggiungendo dettagli suo luogo di nascita, descrizione dell'abitazione, cosa gli piace mangiare.

L'obiettivo? Come spiega ItaliaOggi è giungere al pareggio entro il prossimo Natale. Esistono alcuni competitors come Family in Germania che da tempo edita storie adatte al cliente.

I volumi di Librio sono di alta qualità grafica, il prezzo in media è di 30 euro. Per fronteggiare la concorrenza la casa editrice ha offerto parte della tiratura per iniziative sociali, e usa solo carta riciclata. In più, oltre a cambiare i nomi dei protagonisti, riscrive il testo nei vari dialetti, molto difficili in diverse zone della Svizzera.

"La maggior parte dei libri per i bambini sono scritti in hochdeutsch, il tedesco letterario, spiegano gli editori, ma per invogliare alla laettura è forse meglio tradurli nella lingua parlata a casa dei bambini. Le storie sembrano più autentiche ed è più naturale per i genitori leggerli ad alta voce per i figli, come si usava un tempo"

Sono in serbo però altre novità come precisa ItaliaOggi, quest'anno infatti Librio vuole lanciare Duo, storie adattate per due lettori, da leggere in coppia.