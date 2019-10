il “Primitivo di Manduria” è Beautiful. Ronn Moss si riscopre vignaiolo

Addio soap? Pare proprio di sì. Per adesso. Ronn Moss, l’attore americano che ha interpretato dal 1987 al 2012 Ridge Forrester di Beautiful, pensa ad una nuova attività imprenditoriale. Tutta italiana. Ronn conosce bene il nostro Paese, che ha girato in lungo e largo negli ultimi anni. Così, ha scoperto il buon vino italiano. Precisamente pugliese. E si è messo a produrlo, ovviamente strizzando l’occhio agli affari, che sembra vadano a gonfie vele.

Ronn sta per girare l’Italia con la sua tournee musicale ed è ai nastri di partenza anche il suo nuovo film " Surprise Trip". Tra un impegno e l’altro, però, Ronn ha investito i propri risparmi nei prodotti di eccellenza del nostro Paese esportando il Primitivo di Manduria dalla Puglia all’America.

“In questi ultimi 2 anni sono stato in Italia più volte per il mio tour mondiale di concerti e ho avuto occasione di viaggiare dal nord al sud. Ho scoperto un Paese bellissimo. Sono un grande amante della buona cucina e del buon vino e da qualche anno avevo il desiderio di produrre un vino rosso italiano da portare nel mondo”, ha raccontato Ronn Moss qualche giorno fa ad Affaritaliani.it a Milano (dove si trovava per un evento).