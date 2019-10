Il Riformista è di nuovo in edicola. Tra le firme Boschi e Bertinotti

Da oggi, martedì 29 ottobre, il Riformista è di nuovo in edicola ed online. Il quotidiano è diretto da Piero Sansonetti e dalla deputata di Fi Deborah Bergamini (condirettore), mentre l'editore è Alfredo Romeo.

LA PRESENTAZIONE - “Longanesi diceva che ‘la democrazia è una scusa per fondare giornali’. In un tempo in cui c’è gente come Vito Crimi che ritiene che la cosa più importante sia ‘tagliare la carta’, noi facciamo un giornale che sia strumento di democrazia”, ha raccontato Sansonetti nella presentazione alla Camera il 23 ottobre, come scrive Primaonline. “Vogliamo ricreare un sistema di idee che abbia nella libertà il proprio lume fondamentale. Sarà un giornale piccolo, poco costoso, con molti commenti e si batterà al massimo sui temi della libertà e della giustizia”.

Nelle sue prime pagine ci sarà un ‘fotoromanzo della politica’, curato dalla vicedirettrice Giovanna Corsetti, che tutti i giorni “sostituirà con le sue foto e le dichiarazioni dei politici il classico pastone politico. “L’idea del fotoromanzo è stata dell’editore Romeo, che dimostra con questo di essere ancora più folle di noi”, ha aggiunto Sansonetti.

Di una “avventura bellissima” ha parlato Bergamini. “Perchè bellissimo è il fatto che torni in edicola un quotidiano diretto ‘dal diavolo e dall’acqua santa’ per analizzare la politica in un tempo di grande fluidità e complessità”.

Tra le firme coinvolte spuntano i nomi di Fausto Bertinotti, Tiziana Maiolo, Fabrizio Cicchitto, Stefano Ceccanti, Maria Elena Boschi, Luigi Marattin, Biagio de Giovanni. In redazione ci saranno 4 giornalisti: Angela Azzaro (vicedirettore) Angela Nocioni, Francesco Lodico e Valentina Ascione.