Il settore delle tlc vale il 2% del Pil. Chi vince e chi perde. Il report

Affaritaliani.it pubblica l'’indagine condotta dall’Area Studi Mediobanca sui principali operatori delle telecomunicazioni nel periodo 2011 – 2015 e i primi mesi del 2016.

Nel 2015 il settore delle telecomunicazioni ha rappresentato in Italia il 2% del Pil, il 2,6% della spesa delle famiglie e il 6,1% degli investimenti complessivi. I ricavi sono stati pari a 32 miliardi di euro (-1,5% sul 2014 e -21,4% sul 2011), con prevalenza di quelli della rete fissa (16,2 mld) su quelli del mobile (15,8 mld). In contrazione sia i ricavi della rete mobile (-0,5% sul 2014 e -25,1% sul 2011) sia quelli della rete fissa (-2,5% sul 2014 e -17,4% sul 2011) pur con dinamiche diverse del traffico: in diminuzione del 16,7% sul 2014 (del 41,2% sul 2011) i minuti sul fisso, in crescita del 2,5% quelli del mobile (+25,7% sul 2011).

