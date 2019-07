Il Silenzio dell'Acqua: al via la stagione 2 del thriller con Ambra e Pasotti

Dopo il successo di pubblico e di critica e gli ottimi ascolti, Il Silenzio dell'Acqua, fiction diretta da Pier Belloni, interpretata da Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti e andata in onda su Canale 5 la scorsa primavera, tornerà per una seconda entusiasmante stagione.

Il sequel della serie thriller ambientata nell'immaginario paese di Castel Marciano vedrà infatti iniziare le sue riprese in Friuli-Venezia Giulia, dirette sempre da Pier Belloni, nelle località di Muggia e Duino dal prossimo 16 settembre fino a Natale, per poi andare in onda nel 2020 sempre su Canale 5 in prima serata.

Alla sceneggiatura tornano Jean Ludwigg e Leonardo Valenti, ai quali - ci racconta quest'ultimo in anteprima - si sono aggiunti due nuovi scrittori, Giorgio Nerone e Fabrizio Bettelli. Il primo è anche autore del soggetto di serie della seconda stagione mentre Fabrizio Bettelli firmerà la sceneggiatura di due puntate.

Nella seconda stagione, le vicende personali e professionali dell'agente della squadra omicidi Luisa Ferrari (Ambra Angiolini) e del vicequestore Andrea Baldini (Giorgio Pasotti) s'incroceranno nuovamente con uno sconvolgente e misterioso delitto sul quale saranno chiamati a indagare, e - oltre che della serie televisiva - i due personaggi saranno anche protagonisti di un romanzo che si colloca tra la prima e la seconda stagione. Il romanzo sarà scritto da Adriano Barone basandosi su una storia di Valenti e Ludwigg, i nuovi Fruttero e Lucentini del giallo italiano.

Non ci resta dunque che attendere il prossimo anno per gustarci le avvicenti puntate del Silenzio dell'Acqua 2 godendoci al tempo stesso i favolosi scenari della bassa riviera istro-dalmata, scenari tanto suggestivi da costituire una parte fondamentale della narrazione.